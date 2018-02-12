В Орске скорбят по погибшим в катастрофе Ан-148

В Оренбургской области объявлен траур по погибшим в катастрофе
Ан-148. Орск — город небольшой, так что пассажиров рейса 703 здесь знали многие. Цветы к зданию воздушной гавани несли всю ночь.
О том, что самолет Ан-148 в конечной точке не приземлится, встречающие узнавали уже в аэропорту. Пофамильный список пассажиров через час после трагедии появился в Интернете. В нем много молодежи: школьник Илья Полетаев, вчерашний студент Анатолий Колодезный. Ульяна Сон и Кристина Момзикова — обе жили в Москве, в Орск летали в родным и друзьям. Тем же рейсом возвращалась из командировки Антонина Козупица, руководитель местного управления Казначейства.
Список жертв катастрофы
Родные до последнего пытались хранить надежду. К вечеру в аэропорту Орска собрались несколько сотен человек. Глава региона Юрий Берг — сам уроженец Орска — как мог пытался успокоить земляков. Помощь близким погибших оказывают психологи. Они допоздна дежурили в аэропорту, а потом ездили по квартирам.
Днем в Орске ждут борт из столицы, на котором прилетят специалисты, которым предстоит проводить опознание. Сама процедура идентификации останков, как говорят специалисты, может продлиться до трех месяцев.
Напомним, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На его борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Среди погибших трое детей.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Список жертв катастрофы
Родные до последнего пытались хранить надежду. К вечеру в аэропорту Орска собрались несколько сотен человек. Глава региона Юрий Берг — сам уроженец Орска — как мог пытался успокоить земляков. Помощь близким погибших оказывают психологи. Они допоздна дежурили в аэропорту, а потом ездили по квартирам.
Днем в Орске ждут борт из столицы, на котором прилетят специалисты, которым предстоит проводить опознание. Сама процедура идентификации останков, как говорят специалисты, может продлиться до трех месяцев.
Напомним, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На его борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Среди погибших трое детей.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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