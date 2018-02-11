Среди жертв катастрофы Ан-148 оказались иностранцы

На борту самолета
Ан-148, разбившегося сегодня днем в Подмосковье, был 71 человек, в том числе 65 пассажиров. Среди них оказались иностранные граждане.
В оперативном штабе сообщали, что среди пассажиров Ан-148 могли быть трое иностранных граждан. Однако позднее уточнили, что в самолете находился один гражданин Азербайджана, а информация еще о двоих иностранцах пока не подтвердилась, передает РИА Новости.
Оперативный штаб: «Предварительно, на борту находился гражданин Азербайджана. Поступали данные еще о двоих иностранных гражданах, пока они не подтвердились. Работа на месте продолжается».
Между тем в администрации Орска заявили, что в числе погибших есть гражданин Швейцарии.
Елена Абрамова, глава пресс-службы администрации Орска: «Известно, что на борту находился гражданин Швейцарии, который летел на запуск новой установки на завод „Орскнефтеоргсинтез“».
Также в администрации Орска рассказали, что самому младшему из троих несовершеннолетних, ставших жертвами катастрофы, было всего пять лет, сообщает «Интерфакс».
Ранее поступали сведения, что большинство пассажиров, находившихся на борту Ан-148 «Саратовских авиалиний», были жителями Оренбургской области. Но, по новым сведениям, на борту были и москвичи.
Напомним, Ан-148 вылетел сегодня днем из аэропорта Домодедово в Орск, но уже через несколько минут связь с ним была потеряна. Обломки обнаружили в Раменском районе Подмосковья. Список погибших уже опубликован.
Оперативный штаб: «Предварительно, на борту находился гражданин Азербайджана. Поступали данные еще о двоих иностранных гражданах, пока они не подтвердились. Работа на месте продолжается».
Между тем в администрации Орска заявили, что в числе погибших есть гражданин Швейцарии.
Елена Абрамова, глава пресс-службы администрации Орска: «Известно, что на борту находился гражданин Швейцарии, который летел на запуск новой установки на завод „Орскнефтеоргсинтез“».
Также в администрации Орска рассказали, что самому младшему из троих несовершеннолетних, ставших жертвами катастрофы, было всего пять лет, сообщает «Интерфакс».
Ранее поступали сведения, что большинство пассажиров, находившихся на борту Ан-148 «Саратовских авиалиний», были жителями Оренбургской области. Но, по новым сведениям, на борту были и москвичи.
Напомним, Ан-148 вылетел сегодня днем из аэропорта Домодедово в Орск, но уже через несколько минут связь с ним была потеряна. Обломки обнаружили в Раменском районе Подмосковья. Список погибших уже опубликован.
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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