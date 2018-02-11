Среди жертв катастрофы Ан-148 оказались иностранцы

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  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
Среди жертв катастрофы <nobr>Ан-148</nobr> оказались иностранцы

Среди жертв катастрофы Ан-148 оказались иностранцы

Среди жертв катастрофы <nobr>Ан-148</nobr> оказались иностранцы
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

    • На борту самолета Ан-148, разбившегося сегодня днем в Подмосковье, был 71 человек, в том числе 65 пассажиров. Среди них оказались иностранные граждане.

    В оперативном штабе сообщали, что среди пассажиров Ан-148 могли быть трое иностранных граждан. Однако позднее уточнили, что в самолете находился один гражданин Азербайджана, а информация еще о двоих иностранцах пока не подтвердилась, передает РИА Новости.

    Оперативный штаб: «Предварительно, на борту находился гражданин Азербайджана. Поступали данные еще о двоих иностранных гражданах, пока они не подтвердились. Работа на месте продолжается».

    Между тем в администрации Орска заявили, что в числе погибших есть гражданин Швейцарии.

    Елена Абрамова, глава пресс-службы администрации Орска: «Известно, что на борту находился гражданин Швейцарии, который летел на запуск новой установки на завод „Орскнефтеоргсинтез“».

    Также в администрации Орска рассказали, что самому младшему из троих несовершеннолетних, ставших жертвами катастрофы, было всего пять лет, сообщает «Интерфакс».

    смотретьПассажирский Ан-148 разбился в Подмосковье
    Пассажирский Ан-148 разбился в Подмосковье
    Ранее поступали сведения, что большинство пассажиров, находившихся на борту Ан-148 «Саратовских авиалиний», были жителями Оренбургской области. Но, по новым сведениям, на борту были и москвичи.

    Напомним, Ан-148 вылетел сегодня днем из аэропорта Домодедово в Орск, но уже через несколько минут связь с ним была потеряна. Обломки обнаружили в Раменском районе Подмосковья. Список погибших уже опубликован.





    Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

    Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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