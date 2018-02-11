Ространснадзор проверит «Саратовские авиалинии» из-за катастрофы Ан-148

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Ространснадзор проверит «Саратовские авиалинии» из-за катастрофы Ан-148

Ространснадзор проверит «Саратовские авиалинии» <nobr>из-за</nobr> катастрофы <nobr>Ан-148</nobr>

На борту разбившегося самолета находились 65 человек и шесть членов экипажа. По предварительным данным, выживших нет.

После авиакатастрофы в Раменском районе Подмосковья Ространснадзор принял решение провести внеплановую проверку компании «Саратовские авиалинии», которой принадлежал разбившийся Ан-148. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Ространснадзора: «Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика — авиакомпании „Саратовские авиалинии“».

Тем временем в аэропорту Домодедово, откуда вылетел Ан-148, создан оперативный штаб. В аэропорт выехали руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин и его заместитель Владимир Черток. Между тем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично отправился к месту крушения.

смотретьПассажирский Ан-148 разбился в Подмосковье
Пассажирский Ан-148 разбился в Подмосковье
Летевший в Орск Ан-148 рухнул в Раменском районе Московской области возле села Степановское. На борту находился 71 человек, в том числе 65 пассажиров.

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