МЧС открыло горячую линию после катастрофы Ан-148. МЧС, Московская область, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМЧС открыло горячую линию после катастрофы Ан-148

МЧС открыло горячую линию после катастрофы Ан-148

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  • Фото: 50.mchs.gov.ru
МЧС открыло горячую линию после катастрофы <nobr>Ан-148</nobr>

МЧС открыло горячую линию после катастрофы Ан-148

МЧС открыло горячую линию после катастрофы <nobr>Ан-148</nobr>
  • Фото: 50.mchs.gov.ru

    • МЧС России открыло горячую линию в связи с крушением самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Московской области.

    Как сообщили ТАСС в Центре экстренной и медицинской помощи ведомства, «МЧС России открыло горячую линию в связи крушением самолета в Московской области».

    Номер телефона горячей линии — 8–800-775–17-17.

    Из сообщения МЧС: «Психологи МЧС России окажут информационную и психологическую поддержку близким людей, находившихся на борту воздушного судна».

    смотретьПассажирский Ан-148 разбился в Подмосковье
    Пассажирский Ан-148 разбился в Подмосковье
    Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. По факту крушения самолета было возбуждено дело. Его расследованием по решению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина займется центральный аппарат ведомства.

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