МЧС открыло горячую линию после катастрофы Ан-148

МЧС России открыло горячую линию в связи с крушением самолета
Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Московской области.
Как сообщили ТАСС в Центре экстренной и медицинской помощи ведомства, «МЧС России открыло горячую линию в связи крушением самолета в Московской области».
Номер телефона горячей линии —
8–800-775–17-17.
Из сообщения МЧС: «Психологи МЧС России окажут информационную и психологическую поддержку близким людей, находившихся на борту воздушного судна».
Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. По факту крушения самолета было возбуждено дело. Его расследованием по решению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина займется центральный аппарат ведомства.
Номер телефона горячей линии —
Из сообщения МЧС: «Психологи МЧС России окажут информационную и психологическую поддержку близким людей, находившихся на борту воздушного судна».
Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. По факту крушения самолета было возбуждено дело. Его расследованием по решению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина займется центральный аппарат ведомства.
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