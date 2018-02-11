Спасатели идут пешком к месту крушения Ан-148 в Подмосковье

Спецтехника пока не может подъехать к месту крушения пассажирского самолета
Ан-148 в Раменском районе Подмосковья, спасатели идут к нему пешком.
Ранее стало известно, что возле деревни Аргуново разбился пассажирский Ан-148. На борту был 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Известно, что самолет вылетел из аэропорта Домодедово, он направлялся в город Орск в Оренбургской области. Причины катастрофы на настоящий момент неизвестны. Перед падением Ан-148 провел в воздухе всего несколько минут и пролетел около 40 километров.
В район предполагаемого места крушения направлены силы пожарно-спасательного гарнизона. В готовность приведены силы отряда «Центроспас» Ногинского спасательного центра.
По последним сообщениям с места катастрофы, обломки разбившегося самолета разробросаны в радиусе километра, пожара нет. Техника пока не может подъехать к месту крушения, спасатели идут к нему пешком.
В район предполагаемого места крушения направлены силы пожарно-спасательного гарнизона. В готовность приведены силы отряда «Центроспас» Ногинского спасательного центра.
По последним сообщениям с места катастрофы, обломки разбившегося самолета разробросаны в радиусе километра, пожара нет. Техника пока не может подъехать к месту крушения, спасатели идут к нему пешком.
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