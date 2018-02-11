Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 11 февраля

Тапочки с автоматической парковкой, экзоскелеты вместо костылей и новые данные о влиянии сауны на здоровье. Это и
кое-что еще — в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.
5. Идите в баню
Регулярные походы в сауну могут иметь профилактический эффект, похожий на физкультуру. В этом уверяют ученые из Университета Восточной Финляндии. Согласно данным их исследования, любовь к сауне снижает риск развития проблем с сердцем и даже болезни Альцгеймера на 65%.
Все дело в тренировке для сосудов, которой являются связанные с нагреванием процедуры. Правда, долгосрочный эффект дают лишь частые походы в сауну — по данным авторов работы, минимум три раза в неделю по полчаса. И, конечно, не стоит забывать о противопоказаниях: если болезни, например, сосудов зашли уже далеко, от сауны лучше воздержаться.
4. Бегун — находка для шпиона
Неожиданные проблемы для армий всего мира создает развитие современных технологий. Военнослужащие, пользуясь гаджетами, могут, сами того не желая, раскрыть важные секреты. И им даже не обязательно выкладывать фотографии в соцсети.
В США вспыхнул скандал вокруг приложения для бегунов — оно работает через фитнес-браслет и смартфон и позволяет анализировать свои успехи, а также делиться маршрутами для пробежек. Оказалось, что многие популярные «натоптанные» места на карте в этом приложении совпадают с расположением американских военных баз, в том числе в Сомали и Сирии, — просто потому, что программой пользуются активно бегающие солдаты. Проблему уже изучает командование.
3. Тапочки XXI века
Необычную рекламную кампанию придумал один из крупнейших японских автоконцернов. Чтобы привлечь внимание к автопилоту, активно внедряемому в новые машины, производители создали традиционную японскую гостиницу, в которой во всем есть система автопарковки. На место после использования возвращаются подушки для сидения, столы и даже тапочки.
2. Экзоскелет вместо костылей
Американские врачи начнут прописывать своим пациентам ношение экзоскелетов — официальное разрешение на использование изделий одной из японских компаний выдали контролирующие органы США. Устройство распознаёт нервные импульсы, идущие к мышцам, и повторяет движения, которые пытается сделать человек, беря на себя часть нагрузки.
Испытания на людях с частичным параличом или тех, кто реабилитируется после травм, показали эффективность новинки. Аналогичные экзоскелеты уже применяются некоторыми строительными и автомобильными компаниями.
Интересно, что называется японская фирма-производитель Cyberdyne, — точно такое же имя в легендарном фантастическом фильме носила корпорация, придумавшая Терминатора.
1. Автомобиль в космосе
Американский предприниматель Илон Маск успешно испытал самую мощную ракету из ныне существующих — причем сделал это так ярко, как он умеет. Ракета Falcon Heavy запустила на околосолнечную орбиту в сторону Марса красный электрокар с манекеном за рулем и играющей внутри космической песней Дэвида Боуи.
Регулярные походы в сауну могут иметь профилактический эффект, похожий на физкультуру. В этом уверяют ученые из Университета Восточной Финляндии. Согласно данным их исследования, любовь к сауне снижает риск развития проблем с сердцем и даже болезни Альцгеймера на 65%.
Все дело в тренировке для сосудов, которой являются связанные с нагреванием процедуры. Правда, долгосрочный эффект дают лишь частые походы в сауну — по данным авторов работы, минимум три раза в неделю по полчаса. И, конечно, не стоит забывать о противопоказаниях: если болезни, например, сосудов зашли уже далеко, от сауны лучше воздержаться.
4. Бегун — находка для шпиона
Неожиданные проблемы для армий всего мира создает развитие современных технологий. Военнослужащие, пользуясь гаджетами, могут, сами того не желая, раскрыть важные секреты. И им даже не обязательно выкладывать фотографии в соцсети.
В США вспыхнул скандал вокруг приложения для бегунов — оно работает через фитнес-браслет и смартфон и позволяет анализировать свои успехи, а также делиться маршрутами для пробежек. Оказалось, что многие популярные «натоптанные» места на карте в этом приложении совпадают с расположением американских военных баз, в том числе в Сомали и Сирии, — просто потому, что программой пользуются активно бегающие солдаты. Проблему уже изучает командование.
3. Тапочки XXI века
Необычную рекламную кампанию придумал один из крупнейших японских автоконцернов. Чтобы привлечь внимание к автопилоту, активно внедряемому в новые машины, производители создали традиционную японскую гостиницу, в которой во всем есть система автопарковки. На место после использования возвращаются подушки для сидения, столы и даже тапочки.
2. Экзоскелет вместо костылей
Американские врачи начнут прописывать своим пациентам ношение экзоскелетов — официальное разрешение на использование изделий одной из японских компаний выдали контролирующие органы США. Устройство распознаёт нервные импульсы, идущие к мышцам, и повторяет движения, которые пытается сделать человек, беря на себя часть нагрузки.
Испытания на людях с частичным параличом или тех, кто реабилитируется после травм, показали эффективность новинки. Аналогичные экзоскелеты уже применяются некоторыми строительными и автомобильными компаниями.
Интересно, что называется японская фирма-производитель Cyberdyne, — точно такое же имя в легендарном фантастическом фильме носила корпорация, придумавшая Терминатора.
1. Автомобиль в космосе
Американский предприниматель Илон Маск успешно испытал самую мощную ракету из ныне существующих — причем сделал это так ярко, как он умеет. Ракета Falcon Heavy запустила на околосолнечную орбиту в сторону Марса красный электрокар с манекеном за рулем и играющей внутри космической песней Дэвида Боуи.
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