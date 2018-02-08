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    Автомобиль Илона Маска включили в список спутников США

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    • Фото: elonmusk / instagram.com
    Автомобиль Илона Маска включили в список спутников США

    Автомобиль Илона Маска включили в список спутников США

    Автомобиль Илона Маска включили в список спутников США
  • Фото: elonmusk / instagram.com

    • Космическое командование ВС США включило в список спутников красный автомобиль Tesla, который Илон Маск отправил в космос во вторник.

    Отправленный в космос автомобиль основателя SpaceX Илона Маска включен в каталог спутников США. Об этом в четверг сообщило космическое командование Вооруженных сил США. К записи военные приложили снимок каталога, согласно которому спутник Tesla Roadster/Falcon 9H получил номер 43205.




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    Напомним, красный Tesla Roadster с манекеном за рулем был отправлен в космос в качестве полезного груза на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy. Автомобиль вышел на орбиту Земли и теперь должен отправиться в далекий космос, пролетев орбиту Марса и пояс астероидов. Накануне запуска в SpaceX сообщили, что после отделения от ракеты машина будет двигаться со скоростью 11 километров в секунду. По задумке Маска, в автомобиле играет композиция Дэвида Боуи Space Oddity.

    Наш ответ Илону Маску

    Наш ответ Илону Маску: отправим в космос LADA Priora с таксой, пусть слушает там Стаса Михайлова. Надеемся, марсиане оценят его песни.

    Опубликовано НТВ 7 февраля 2018 г.

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