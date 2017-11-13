Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
    Ford начал тестировать экзоскелеты для рабочих. автомобильная промышленность, изобретения, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВFord начал тестировать экзоскелеты для рабочих

    Ford начал тестировать экзоскелеты для рабочих

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    Ford начал тестировать экзоскелеты для рабочих

    Ford начал тестировать экзоскелеты для рабочих

    Ford начал тестировать экзоскелеты для рабочих

      Автоконцерн Ford, который 100 лет назад первым внедрил конвейер, теперь первым стал тестировать экзоскелет для своих рабочих. Он разработан вместе с компанией Ekso Bionics.

      Ford подсчитал, что некоторым его рабочим, занятым на сборке машин, приходится поднимать руки 4600 раз в день. Экзоскелет облегчит нагрузку на верхнюю часть тела: он поддерживает поднятые вверх руки.

      При этом никакого источника питания у устройства нет — только пневматика и пружины. Масса экзоскелета — 4 кг.

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