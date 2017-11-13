Ford начал тестировать экзоскелеты для рабочих

Автоконцерн Ford, который 100 лет назад первым внедрил конвейер, теперь первым стал тестировать экзоскелет для своих рабочих. Он разработан вместе с компанией Ekso Bionics.

Ford подсчитал, что некоторым его рабочим, занятым на сборке машин, приходится поднимать руки 4600 раз в день. Экзоскелет облегчит нагрузку на верхнюю часть тела: он поддерживает поднятые вверх руки.



При этом никакого источника питания у устройства нет — только пневматика и пружины. Масса экзоскелета — 4 кг.