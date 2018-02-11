Развод Джигарханяна: главный враг и экс-напарница нанесли двойной удар по Цымбалюк-Романовской

Как на самом деле Виталина
Цымбалюк-Романовская появилась в жизни Джигарханяна? Какие интриги роковая блондинка плела за спиной народного артиста? Впервые подлинная история непростых отношений Джигарханяна и Виталины — в рассказе ее главного врага. Кроме того, состоялась встреча Элины Мазур и Цымбалюк-Романовской, которая закончилась грандиозным скандалом.
Артур Согомонян как никто другой знает Виталину Цымбалюк-Романовскую. Именно его в окружении Цымбалюк-Романовской называли «главарем армянской мафии» и обвиняли в похищении Джигарханяна. Сам Артур Согомонян долго молчал и вступать в перепалку считал ниже своего достоинства. Но даже его терпение лопнуло. Он впервые подробно и откровенно рассказал, кто такая Виталина Цымбалюк-Романовская, как она появилась в жизни Армена Борисовича и как исчезла, прихватив деньги и квартиры народного артиста.
Его откровения стали для Цымбалюк-Романовской настоящим ударом. Но роковую блондинку ждал еще один неприятный сюрприз. Бывшая напарница Цымбалюк-Романовской, которая помогала ей оставить Армена Джигарханяна ни с чем, а потом публично каялась и разоблачала свою подопечную, оказалась настроена нанести по Виталине сокрушительный удар.
Артур Согомонян не привык быть голословным. Он знаком с Арменом Джигарханяном, кажется, уже половину жизни. Бизнесмен помогал народному артисту создавать свой театр, спонсировал постановки. На заре 2000-х Армен Джигарханян впервые увидел Цымбалюк-Романовскую во время гастролей на Украине.
Артур Согомонян: «Она приехала в Москву, просилась в театр, я помню, Армен Борисович у меня спрашивал, может, у меня есть какая-то должность, но у меня ничего не было. Он взял ее в театр».
Когда у Джигарханяна случился инсульт, Виталина начала плести интриги. По словам Согомоняна, она вовсе не помогала народному артисту восстанавливаться.
Артур Согомонян: «Виталина никакого активного участия не принимала, она все время приносила какие-то новые сплетни и по поводу театра, актеров, накручивала Армена Борисовича. Врачи даже просили ее какое-то время не пускать, но это было сложно сделать, потому что Армен Борисович сам спрашивал. Ему было небезразлично, что в театре происходит, но, к сожалению, он тогда не догадывался, что все, что ему говорят, — это полная ложь».
Роковая блондинка настроила Джигарханяна против ведущих актеров, добившись их ухода из театра. Заполучив Джигарханяна, Виталина захотела свить в столице собственное гнездо.
Артур Согомонян: «Это было почти с самого начала, как только она появилась. Тут же первая квартира: „Оформите ее на меня“. Она не могла сдержать своей меркантильности».
Еще никто и нигде не рассказывал, что стало той самой искрой, от которой разгорелось пламя грандиозного скандала, а пожар бушует до сих пор. Первый спектакль, который ставила в театре Цымбалюк-Романовская, оказался провальным. Джигарханян отказался на него приезжать. Это произошло в июне 2016-го, и тогда пара впервые оказалась на грани разрыва.
Артур Согомонян: «Это был конец сезона, Виталина тогда пообещала, что этот спектакль снимет, извинялась. Я очень сожалению, что был одним из тех, кто помирил их. Весь этот год они играли этот спектакль втайне от Армена Борисовича. Каждый раз когда он приезжал, снимались афиши. Когда он узнал, что этот спектакль игрался, он был, конечно, в шоке».
Позднее ситуация повторилась, но уже с другой постановкой. Очередная ложь вывела народного артиста из себя, и он попросил забрать его из дома.
Элина Мазур, представлявшая Цымбалюк-Романовскую, продержалась рядом с Виталиной два месяца. В эфире «Новых русских сенсаций» она впервые заявила, что все это время они с Цымбалюк-Романовской водили всех за нос. Мазур появилась в парике и очках на пресс-конференции Виталины, чтобы задать ей несколько провокационных вопросов, уличив во лжи. Эта конспирация — не ради забавы. Виталина строго запретила пускать всех, кто может задать неудобный вопрос.
Артур Согомонян: «Я Элину до этого не знал, она извинилась, повела себя корректно. Сказала, что тоже была введена в заблуждение. Следователь сказал, что те документы, которые она принесла, очень помогли».
Похоже, теперь благодаря показаниям Элины Мазур Виталине предстоит еще долго скитаться по судебным инстанциям. Возможно возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество».
Незаметно проскользнув в зал для пресс-конференций, Элина Мазур тут же спряталась за спинами телеоператоров, чтобы не засветиться раньше времени. А выждав удобный момент, взяла в руки микрофон НТВ и сделала шаг вперед. Провокационные вопросы посыпались один за другим. Застигнутая врасплох Виталина потеряла дар речи.
Элина Мазур: «Я предупреждаю, что данное мероприятие является фарсом. Ни на что эти две дамы (Виталина и ее адвокат — ред.) ответить не могут. И фарс по травле Армена Борисовича продолжается».
Едва опомнившись, специальный человек вывел Элину Мазур из зала. А Виталина Цымбалюк-Романовская с перепуганным выражением лица попыталась спрятаться за надежной спиной адвоката Ларисы Широковой, а потом отказалась продолжать пресс-конференцию.
О чем именно спросила Мазур Виталину Цымбалюк-Романовскую? Подробности — в выпуске «Новых русских сенсаций».
Его откровения стали для Цымбалюк-Романовской настоящим ударом. Но роковую блондинку ждал еще один неприятный сюрприз. Бывшая напарница Цымбалюк-Романовской, которая помогала ей оставить Армена Джигарханяна ни с чем, а потом публично каялась и разоблачала свою подопечную, оказалась настроена нанести по Виталине сокрушительный удар.
Артур Согомонян не привык быть голословным. Он знаком с Арменом Джигарханяном, кажется, уже половину жизни. Бизнесмен помогал народному артисту создавать свой театр, спонсировал постановки. На заре 2000-х Армен Джигарханян впервые увидел Цымбалюк-Романовскую во время гастролей на Украине.
Артур Согомонян: «Она приехала в Москву, просилась в театр, я помню, Армен Борисович у меня спрашивал, может, у меня есть какая-то должность, но у меня ничего не было. Он взял ее в театр».
Когда у Джигарханяна случился инсульт, Виталина начала плести интриги. По словам Согомоняна, она вовсе не помогала народному артисту восстанавливаться.
Артур Согомонян: «Виталина никакого активного участия не принимала, она все время приносила какие-то новые сплетни и по поводу театра, актеров, накручивала Армена Борисовича. Врачи даже просили ее какое-то время не пускать, но это было сложно сделать, потому что Армен Борисович сам спрашивал. Ему было небезразлично, что в театре происходит, но, к сожалению, он тогда не догадывался, что все, что ему говорят, — это полная ложь».
Роковая блондинка настроила Джигарханяна против ведущих актеров, добившись их ухода из театра. Заполучив Джигарханяна, Виталина захотела свить в столице собственное гнездо.
Артур Согомонян: «Это было почти с самого начала, как только она появилась. Тут же первая квартира: „Оформите ее на меня“. Она не могла сдержать своей меркантильности».
Еще никто и нигде не рассказывал, что стало той самой искрой, от которой разгорелось пламя грандиозного скандала, а пожар бушует до сих пор. Первый спектакль, который ставила в театре Цымбалюк-Романовская, оказался провальным. Джигарханян отказался на него приезжать. Это произошло в июне 2016-го, и тогда пара впервые оказалась на грани разрыва.
Артур Согомонян: «Это был конец сезона, Виталина тогда пообещала, что этот спектакль снимет, извинялась. Я очень сожалению, что был одним из тех, кто помирил их. Весь этот год они играли этот спектакль втайне от Армена Борисовича. Каждый раз когда он приезжал, снимались афиши. Когда он узнал, что этот спектакль игрался, он был, конечно, в шоке».
Позднее ситуация повторилась, но уже с другой постановкой. Очередная ложь вывела народного артиста из себя, и он попросил забрать его из дома.
Элина Мазур, представлявшая Цымбалюк-Романовскую, продержалась рядом с Виталиной два месяца. В эфире «Новых русских сенсаций» она впервые заявила, что все это время они с Цымбалюк-Романовской водили всех за нос. Мазур появилась в парике и очках на пресс-конференции Виталины, чтобы задать ей несколько провокационных вопросов, уличив во лжи. Эта конспирация — не ради забавы. Виталина строго запретила пускать всех, кто может задать неудобный вопрос.
Артур Согомонян: «Я Элину до этого не знал, она извинилась, повела себя корректно. Сказала, что тоже была введена в заблуждение. Следователь сказал, что те документы, которые она принесла, очень помогли».
Похоже, теперь благодаря показаниям Элины Мазур Виталине предстоит еще долго скитаться по судебным инстанциям. Возможно возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество».
Незаметно проскользнув в зал для пресс-конференций, Элина Мазур тут же спряталась за спинами телеоператоров, чтобы не засветиться раньше времени. А выждав удобный момент, взяла в руки микрофон НТВ и сделала шаг вперед. Провокационные вопросы посыпались один за другим. Застигнутая врасплох Виталина потеряла дар речи.
Элина Мазур: «Я предупреждаю, что данное мероприятие является фарсом. Ни на что эти две дамы (Виталина и ее адвокат — ред.) ответить не могут. И фарс по травле Армена Борисовича продолжается».
Едва опомнившись, специальный человек вывел Элину Мазур из зала. А Виталина Цымбалюк-Романовская с перепуганным выражением лица попыталась спрятаться за надежной спиной адвоката Ларисы Широковой, а потом отказалась продолжать пресс-конференцию.
О чем именно спросила Мазур Виталину Цымбалюк-Романовскую? Подробности — в выпуске «Новых русских сенсаций».
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