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    Суд подтвердил развод Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской. браки и разводы, Джигарханян Армен. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСуд подтвердил развод Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской

    Суд подтвердил развод Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Чеснокова
    Суд подтвердил развод Джигарханяна с <nobr>Цымбалюк-Романовской</nobr>

    Суд подтвердил развод Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской

    Суд подтвердил развод Джигарханяна с <nobr>Цымбалюк-Романовской</nobr>
    • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Чеснокова

      • Кунцевский суд Москвы подтвердил решение о разводе актера и режиссера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Жалобу подавали юристы Цымбалюк-Романовской.

      Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, «решение оставлено без изменений, сегодня оно вступает в силу».

      Адвокат режиссера Евгений Парфёнов сообщил, что Цымбалюк-Романовская изначально не возражала против развода. Что заставило ее передумать и подать жалобу на расторжение брака — неизвестно. Детали ситуации не уточняются, процесс проходил за закрытыми дверями.

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      Скандал вокруг бывших супругов начался, когда 82-летний артист, оказавшись в больнице, рассказал, что 38-летняя супруга завладела его собственностью, в том числе недвижимостью, и пытается отобрать основанный им театр. В программе НТВ «Новые русские сенсации» был представлен документ, который подтвердил, что женщина опустошила миллионный счет Джигарханяна.

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