Суд подтвердил развод Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской

Кунцевский суд Москвы подтвердил решение о разводе актера и режиссера Армена Джигарханяна и Виталины
Цымбалюк-Романовской. Жалобу подавали юристы Цымбалюк-Романовской.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, «решение оставлено без изменений, сегодня оно вступает в силу».
Адвокат режиссера Евгений Парфёнов сообщил, что Цымбалюк-Романовская изначально не возражала против развода. Что заставило ее передумать и подать жалобу на расторжение брака — неизвестно. Детали ситуации не уточняются, процесс проходил за закрытыми дверями.
Скандал вокруг бывших супругов начался, когда 82-летний артист, оказавшись в больнице, рассказал, что 38-летняя супруга завладела его собственностью, в том числе недвижимостью, и пытается отобрать основанный им театр. В программе НТВ «Новые русские сенсации» был представлен документ, который подтвердил, что женщина опустошила миллионный счет Джигарханяна.
Адвокат режиссера Евгений Парфёнов сообщил, что Цымбалюк-Романовская изначально не возражала против развода. Что заставило ее передумать и подать жалобу на расторжение брака — неизвестно. Детали ситуации не уточняются, процесс проходил за закрытыми дверями.
Скандал вокруг бывших супругов начался, когда 82-летний артист, оказавшись в больнице, рассказал, что 38-летняя супруга завладела его собственностью, в том числе недвижимостью, и пытается отобрать основанный им театр. В программе НТВ «Новые русские сенсации» был представлен документ, который подтвердил, что женщина опустошила миллионный счет Джигарханяна.
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