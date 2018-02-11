Россияне Забияко и Энберт стали третьими в произвольной программе командного турнира на ОИ

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли третье место по итогам произвольной программы в соревнованиях спортивных пар в командном олимпийском турнире.
Во второй части программы Наталья Забияко оступилась и упала. В результате россияне получили 133,28 балла и заработали для команды 8 очков.
Первое место заняли канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (148,51). Вторыми стали итальянцы Валентина Маркеи и Ондржей Готарек (138,44).
Ранее сегодня в командном турнире с короткой программой выступили женщины. Россиянка Евгения Медведева заняла первое место с мировым рекордом. Однако в произвольной программе ее заменит чемпионка Европы Алина Загитова.
По итогам пяти дисциплин командного турнира лидирует сборная Канады с 45 очками. Россияне идут вторыми (39). Далее расположились США (36), Италия (35) и Япония (32).
Соревнования в командном турнире завершатся 12 февраля.
Первое место заняли канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (148,51). Вторыми стали итальянцы Валентина Маркеи и Ондржей Готарек (138,44).
Ранее сегодня в командном турнире с короткой программой выступили женщины. Россиянка Евгения Медведева заняла первое место с мировым рекордом. Однако в произвольной программе ее заменит чемпионка Европы Алина Загитова.
По итогам пяти дисциплин командного турнира лидирует сборная Канады с 45 очками. Россияне идут вторыми (39). Далее расположились США (36), Италия (35) и Япония (32).
Соревнования в командном турнире завершатся 12 февраля.
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