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    Загитова заменит Медведеву в произвольной программе командного турнира на ОИ

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    Загитова заменит Медведеву в произвольной программе командного турнира на ОИ

    Загитова заменит Медведеву в произвольной программе командного турнира на ОИ

    Загитова заменит Медведеву в произвольной программе командного турнира на ОИ
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • В произвольной программе командного олимпийского турнира по фигурному катанию вместо Евгении Медведевой, с рекордом выигравшей короткую программу, выступит чемпионка Европы Алина Загитова.

    Евгения Медведева после своего рекордного проката заявила изданию «Чемпионат», что поддерживает выбор команды и считает распределение сил по турниру правильным.

    Евгения Медведева: «Противостояние с Загитовой? На данный момент мы партнеры по команде, и я буду ее поддерживать. Хотела бы выступить в произвольном катании? Я считаю, что выбор нашей команды и распределение очень правильные. Да будет так».

    По регламенту, команды могут заменить фигуристов в двух видах программы. Команда олимпийских атлетов из России представила две разные пары: Евгения Тарасова и Владимир Морозов (короткая программа), Наталья Забияко и Александр Энберт (произвольная программа). Таким образом, если Загитова заменит Медведеву, у мужчин борьбу продолжит Михаил Коляда, ставший восьмым в короткой программе, а в соревнованиях танцевальных дуэтов — Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (третье место в короткой программе).

    После коротких программ командного турнира лидируют фигуристы из Канады, далее идут Россия, США, Япония, Италия. Остальные команды выбыли из борьбы.

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