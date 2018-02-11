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    Пенс и делегация КНДР отказались от встречи в Пхёнчхане

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    Пенс и делегация КНДР отказались от встречи в Пхёнчхане

    Пенс и делегация КНДР отказались от встречи в Пхёнчхане

    Вице-президент США Майкл Пенс и представители КНДР отклонили предложение о встрече в Пхёнчхане, которую рассчитывал организовать президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

    Об этом сообщил американский телеканал СNN со ссылкой на анонимный источник в администрации США. По данным телеканала, и американцы, и северокорейцы отказались от предложения южнокорейского лидера о встрече в Пхёнчхане.

    При этом, по словам источника, во время своего пребывания в Пхёнчхане, Пенс не пытался целенаправленно выказать пренебрежение должностным лицам КНДР. И если бы представители Северной Кореи пожелали «обменяться любезностями» с Пенсом, он ответил бы им в том же ключе.

    Ситуация на Корейском полуострове обострилась в конце ноября прошлого года, после того как КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа «Хвасон-15». В КНДР заявили, что она может нести ядерную боеголовку и способна долететь до территории США. В ответ на это Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна.

    Между тем перед Олимпиадой в Пхёнчхане между Сеулом и Пхеньяном наметилось потепление. Северная Корея даже отправила на Игры своих спортсменов и делегацию чиновников и артистов. А на открытии Олимпиады делегации двух стран под флагом Объединенной Кореи.

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