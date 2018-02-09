В Пхёнчхане официально стартовали Олимпийские игры

XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане объявлены открытыми.
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О старте Игр на церемонии открытия объявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Перед собравшимися выступил и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Томас Бах, президент МОК: «Дорогие поклонники олимпизма со всего мира, друзья, атлеты, члены олимпийской семьи! Добро пожаловать на Олимпийские игры 2018 года! Мы ждали этого события. Первые игры на снегах Кореи — это момент, ради которого самоотверженно трудились оргкомитет и страна. Наступает время Пхёнчхана».
Кроме того, в рамках церемонии открытия состоялся традиционный парад спортсменов. В нем приняли участие 80 российских спортсменов, олимпийский флаг нес волонтер. Впрочем, российский триколор все же появился во время трансляции церемония открытия. Титр с флагом РФ появился на корейском телеканале MBC Live. Правда, показали его во время прохода французской делегации.
А спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли на церемонии открытия под Флагом единой Кореи. Его несли южнокорейский бобслеист Вон Юн Чжон и хоккеистка из КНДР Хван Чун Гум.
Также 35 тысяч зрителей увидели красочное шоу и салют. В конце церемонии южнокорейская фигуристка Ким Ён А зажгла на стадионе Олимпийский огонь.
Олимпийские игры продлятся до 25 февраля. В 15 спортивных дисциплинах за 102 комплекта наград будут сражаться атлеты из 92 стран.
Напомним, в начале декабря исполком МОК отстранил сборную России от Олимпиады в Пхёнчхане и дисквалифицировал ОКР. Поехать на Игры разрешили «чистым» спортсменам под олимпийским флагом. В результате приглашения получили 169 российских спортсменов, однако конькобежка Ольга Граф от участия в соревнованиях отказалась.
Надо сказать, что россиян на Играх могло быть существенно больше. Но сегодня утром стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции 47 российских атлетов, не получивших приглашения в Пхёнчхан.
Перед собравшимися выступил и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Томас Бах, президент МОК: «Дорогие поклонники олимпизма со всего мира, друзья, атлеты, члены олимпийской семьи! Добро пожаловать на Олимпийские игры 2018 года! Мы ждали этого события. Первые игры на снегах Кореи — это момент, ради которого самоотверженно трудились оргкомитет и страна. Наступает время Пхёнчхана».
Кроме того, в рамках церемонии открытия состоялся традиционный парад спортсменов. В нем приняли участие 80 российских спортсменов, олимпийский флаг нес волонтер. Впрочем, российский триколор все же появился во время трансляции церемония открытия. Титр с флагом РФ появился на корейском телеканале MBC Live. Правда, показали его во время прохода французской делегации.
А спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли на церемонии открытия под Флагом единой Кореи. Его несли южнокорейский бобслеист Вон Юн Чжон и хоккеистка из КНДР Хван Чун Гум.
Также 35 тысяч зрителей увидели красочное шоу и салют. В конце церемонии южнокорейская фигуристка Ким Ён А зажгла на стадионе Олимпийский огонь.
Олимпийские игры продлятся до 25 февраля. В 15 спортивных дисциплинах за 102 комплекта наград будут сражаться атлеты из 92 стран.
Напомним, в начале декабря исполком МОК отстранил сборную России от Олимпиады в Пхёнчхане и дисквалифицировал ОКР. Поехать на Игры разрешили «чистым» спортсменам под олимпийским флагом. В результате приглашения получили 169 российских спортсменов, однако конькобежка Ольга Граф от участия в соревнованиях отказалась.
Надо сказать, что россиян на Играх могло быть существенно больше. Но сегодня утром стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции 47 российских атлетов, не получивших приглашения в Пхёнчхан.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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