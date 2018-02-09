На церемонию открытия ОИ-2018 вышла половина приглашенных россиян

Россияне вышли на парад спортсменов на церемонии открытия зимних
Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Олимпийский флаг несла девушка-волонтер.
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Россияне появились на олимпийском стадионе в Пхёнчхане 55-ми по счету после австрийцев. Знаменосцем у команды OAR стал волонтер.
80 российских спортсменов появились на стадионе в серых пуховиках, джинсах, серых ботинках, белых шарфах и шапках. Национальные знаки на форме наших атлетов, согласно правилам МОК, отсутствуют.
Как сообщает с церемонии открытия корреспондент РИА Новости, зрители приветствовали делегацию российских атлетов продолжительными овациями.
Решением МОК от 5 декабря 2017 года только «чистым» российским спортсменам разрешено выступить на Играх-2018 в статусе «олимпийский атлет из России» (OAR) под олимпийским флагом. Всего приглашения на Олимпиаду получили 169 российских спортсменов, но конькобежка Ольга Граф от участия в соревнованиях отказалась.
Отметим, что не все российские спортсмены, получившие приглашения на Игры, приняли участие в церемонии открытия. Так, ранее стало известно, что хоккеисты пропустят ее из-за тренировочного сбора, который продлится 10 февраля. Также только завтра в Пхёнчхан прибудут члены женской сборной России по кёрлингу.
Сегодня утром стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции 47 российских атлетов на недопуск на Олимпиаду.
Олимпиада в Пхёнчхане проходит с 9 по 25 февраля. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 92 стран.
80 российских спортсменов появились на стадионе в серых пуховиках, джинсах, серых ботинках, белых шарфах и шапках. Национальные знаки на форме наших атлетов, согласно правилам МОК, отсутствуют.
Как сообщает с церемонии открытия корреспондент РИА Новости, зрители приветствовали делегацию российских атлетов продолжительными овациями.
Решением МОК от 5 декабря 2017 года только «чистым» российским спортсменам разрешено выступить на Играх-2018 в статусе «олимпийский атлет из России» (OAR) под олимпийским флагом. Всего приглашения на Олимпиаду получили 169 российских спортсменов, но конькобежка Ольга Граф от участия в соревнованиях отказалась.
Отметим, что не все российские спортсмены, получившие приглашения на Игры, приняли участие в церемонии открытия. Так, ранее стало известно, что хоккеисты пропустят ее из-за тренировочного сбора, который продлится 10 февраля. Также только завтра в Пхёнчхан прибудут члены женской сборной России по кёрлингу.
Сегодня утром стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции 47 российских атлетов на недопуск на Олимпиаду.
Олимпиада в Пхёнчхане проходит с 9 по 25 февраля. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 92 стран.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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