Загадочная Мария: трехпалая перуанская мумия заставила ученых поломать голову

Останки, обнаруженные в перуанской пустыне Наска, озадачили уфологов и исследователей всего непознанного. Череп странных человекоподобных существ вытянут, ушей и вовсе нет, а на руках и ногах по три очень длинных пальца. Долгое время к этим таинственным мумиям не подпускали исследователей, а теперь к ним разрешили прикоснуться российским ученым.
Мертвое плато Наска — хранилище тайн и загадок, оставленных его древними обитателями задолго до рождения Христа. На местности сохранились гигантские рисунки посреди пустыни, устремленные куда-то в космос. И никто до сих пор не может разгадать их происхождения. Перуанский фермер, бродя по этим древним капищам, совершенно случайно обнаружил нечто настолько уродливое, сколь и загадочное, что повергло в ужас все местное население и заставило вспомнить своих древних богов.
Ленинградский профессор Константин Коротков одним из первых прикоснулся к странной находке. Он побывал в Перу и привез в Россию образцы тканей. Первое, что бросается в глаза, — длинные пальцы рук и длинные пальцы ног. И самое странное, что кто-то сделал из этого существа мумию.
Константин Коротков, доктор технических наук, профессор Национального исследовательского университета в Санкт-Петербурге: «Это была мумия, сидящая в позе. Такая поза характерна для захоронений древних. То есть они именно так и мумифицировали своих покойников».
Но какое отношение имели древние цивилизации к этому существу? Профессор внимательно осмотрел голову. По сравнению с телом она выглядит непропорционально большой.
Мария Медникова, антрополог, ведущий научный сотрудник отдела теории и методики Института археологии РАН: «У многих древних народов была традиция вытягивать черепа искусственным способом, когда грудному ребенку на голову надевали давящую повязку».
Такие древние обычаи меняли форму черепа, но не увеличивали его. Ученые в недоумении. Рядом с местом, где была найдена трехпалая мумия, был обнаружен рисунок на камне, так сильно напоминающий это существо. Что оно могло здесь делать и может ли это быть связано с загадочными геоглифами в пустыне?
Константин Коротков: «Было показано, что возраст этих тканей порядка 1700–1800 лет. Это открывает новую страницу в истории».
Первые рентген этого существа показывают невероятное.
Наталья Залозная, рентгенолог, специалист по компьютерной томографии Международного института биологических систем: «Эти кисти больше человеческих».
Одними из первых изучать снимки принялись в Санкт-Петербургском мединституте имени Березина. Рентгенолог Наталья Залозная в своей практике еще не сталкивалась ни с чем подобным. Взятые с останков пробы отправили на генетический анализ. У ученых появляется первая зацепка.
Наталья Залозная: «Первые уже результаты показали, что это ДНК человеческая. И это женщина. Это сенсация».
Раз ДНК человеческая, ученые нарекли мумию Марией. Но не ясно, почему у Маши такое странное строение костей? Что это — ужасная мутация или что-то другое? В той же местности, где найдена Маша, обнаружили новую сенсацию, точнее, целую колонию трехпалых мумий. Самую крохотную ученые называют Викторией (в честь очередной победы). В отличие от Маши, у Вики сохранилась кожа, которая при детальном рассмотрении напоминает чешую.
Анализы этих существ также говорят, что все они невероятно древние, как Маша, в их геноме также присутствуют признаки человеческого вида. Но внезапно обнаруживается еще одно сходство, готовое повергнуть всю эту историю в пыль.
Константин Коротков: «На телах мумий найдены следы хлорид кадмия. Это вещество, которое используется до сих пор от паразитов, но этого вещества не существует в природе. Чтобы его получить, надо провести сложный химический технологический процесс».
Неужели это чья-то злая шутка над всем научным сообществом? Почему эти существа так отличаются от нас, но имеют схожую ДНК? Как 2 тысячи лет назад могли выделить сложное химическое вещество, чтобы мумифицировать этих существ? Каждый новый ответ рождал все больше вопросов.
Чтобы разгадать тайну трехпалой мумии, нужно вспомнить, кто ее вообще нашел. Якобы это сделал перуанский фермер, которого никто в глаза не видел, а саму сенсацию миру подарил мексиканский журналист Хайме Муассан, которому фермер вроде как доверил свою находку.
Хайме Муассан, мексиканский журналист : «Я думаю, это будет настоящим вызовом науке и ученым, которым предстоит объяснить все это».
Такой удаче позавидует любой ученый. Правда, ученым давно известно, что невероятные журналистские удачи подстерегают Хайме буквально на каждом шагу. Однажды, сидя в засаде в кустах, ему даже удалось снять прибытие пришельцев на Землю. Правда, Муассана обвинили тогда в мистификации. Вот и снимки перуанских мумий заставляют археологов усомниться в их подлинности.
Мария Медникова: «Кисть составлена из набора человеческих костей. Две фаланги действительно принадлежат соответствующим костям на человеческой руке, третья взята с ноги. Кости неумело перевернуты, а основание кисти сделано из локтевой кости, при чем перевернутой».
Многое, конечно, прояснят более детальный анализ и расшифровка генома, которую в конце февраля должны закончить в Санкт-Петербургском государственном университете. Видимо, тогда и станет известно, кто же эта загадочная Мария — неизвестный предок человека, существо из иных миров или плод фантазий ушлого мексиканского мистификатора, попросту склеившего мумию из реальных останков древних людей и животных?
Лишь в одном можно быть уверенным на все 100%: уже 2 тысячи лет назад представителям загадочной древней цивилизации, оставившей загадочные послания, увидеть которые можно только из космоса, как и современным людям, очень хотелось верить, что в этой Вселенной они не одни.
Ленинградский профессор Константин Коротков одним из первых прикоснулся к странной находке. Он побывал в Перу и привез в Россию образцы тканей. Первое, что бросается в глаза, — длинные пальцы рук и длинные пальцы ног. И самое странное, что кто-то сделал из этого существа мумию.
Константин Коротков, доктор технических наук, профессор Национального исследовательского университета в Санкт-Петербурге: «Это была мумия, сидящая в позе. Такая поза характерна для захоронений древних. То есть они именно так и мумифицировали своих покойников».
Но какое отношение имели древние цивилизации к этому существу? Профессор внимательно осмотрел голову. По сравнению с телом она выглядит непропорционально большой.
Мария Медникова, антрополог, ведущий научный сотрудник отдела теории и методики Института археологии РАН: «У многих древних народов была традиция вытягивать черепа искусственным способом, когда грудному ребенку на голову надевали давящую повязку».
Такие древние обычаи меняли форму черепа, но не увеличивали его. Ученые в недоумении. Рядом с местом, где была найдена трехпалая мумия, был обнаружен рисунок на камне, так сильно напоминающий это существо. Что оно могло здесь делать и может ли это быть связано с загадочными геоглифами в пустыне?
Константин Коротков: «Было показано, что возраст этих тканей порядка 1700–1800 лет. Это открывает новую страницу в истории».
Первые рентген этого существа показывают невероятное.
Наталья Залозная, рентгенолог, специалист по компьютерной томографии Международного института биологических систем: «Эти кисти больше человеческих».
Одними из первых изучать снимки принялись в Санкт-Петербургском мединституте имени Березина. Рентгенолог Наталья Залозная в своей практике еще не сталкивалась ни с чем подобным. Взятые с останков пробы отправили на генетический анализ. У ученых появляется первая зацепка.
Наталья Залозная: «Первые уже результаты показали, что это ДНК человеческая. И это женщина. Это сенсация».
Раз ДНК человеческая, ученые нарекли мумию Марией. Но не ясно, почему у Маши такое странное строение костей? Что это — ужасная мутация или что-то другое? В той же местности, где найдена Маша, обнаружили новую сенсацию, точнее, целую колонию трехпалых мумий. Самую крохотную ученые называют Викторией (в честь очередной победы). В отличие от Маши, у Вики сохранилась кожа, которая при детальном рассмотрении напоминает чешую.
Анализы этих существ также говорят, что все они невероятно древние, как Маша, в их геноме также присутствуют признаки человеческого вида. Но внезапно обнаруживается еще одно сходство, готовое повергнуть всю эту историю в пыль.
Константин Коротков: «На телах мумий найдены следы хлорид кадмия. Это вещество, которое используется до сих пор от паразитов, но этого вещества не существует в природе. Чтобы его получить, надо провести сложный химический технологический процесс».
Неужели это чья-то злая шутка над всем научным сообществом? Почему эти существа так отличаются от нас, но имеют схожую ДНК? Как 2 тысячи лет назад могли выделить сложное химическое вещество, чтобы мумифицировать этих существ? Каждый новый ответ рождал все больше вопросов.
Чтобы разгадать тайну трехпалой мумии, нужно вспомнить, кто ее вообще нашел. Якобы это сделал перуанский фермер, которого никто в глаза не видел, а саму сенсацию миру подарил мексиканский журналист Хайме Муассан, которому фермер вроде как доверил свою находку.
Хайме Муассан, мексиканский журналист : «Я думаю, это будет настоящим вызовом науке и ученым, которым предстоит объяснить все это».
Такой удаче позавидует любой ученый. Правда, ученым давно известно, что невероятные журналистские удачи подстерегают Хайме буквально на каждом шагу. Однажды, сидя в засаде в кустах, ему даже удалось снять прибытие пришельцев на Землю. Правда, Муассана обвинили тогда в мистификации. Вот и снимки перуанских мумий заставляют археологов усомниться в их подлинности.
Мария Медникова: «Кисть составлена из набора человеческих костей. Две фаланги действительно принадлежат соответствующим костям на человеческой руке, третья взята с ноги. Кости неумело перевернуты, а основание кисти сделано из локтевой кости, при чем перевернутой».
Многое, конечно, прояснят более детальный анализ и расшифровка генома, которую в конце февраля должны закончить в Санкт-Петербургском государственном университете. Видимо, тогда и станет известно, кто же эта загадочная Мария — неизвестный предок человека, существо из иных миров или плод фантазий ушлого мексиканского мистификатора, попросту склеившего мумию из реальных останков древних людей и животных?
Лишь в одном можно быть уверенным на все 100%: уже 2 тысячи лет назад представителям загадочной древней цивилизации, оставившей загадочные послания, увидеть которые можно только из космоса, как и современным людям, очень хотелось верить, что в этой Вселенной они не одни.
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