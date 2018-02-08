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    Петербургские ученые разгадывают тайну трехпалых мумий из Перу. Перу, Санкт-Петербург, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские ученые разгадывают тайну трехпалых мумий из Перу

    Петербургские ученые разгадывают тайну трехпалых мумий из Перу

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    Петербургские ученые разгадывают тайну трехпалых мумий из Перу

    Петербургские ученые разгадывают тайну трехпалых мумий из Перу

    Петербургские ученые разгадывают тайну трехпалых мумий из Перу

      Международная научная экспедиция в Перу преподнесла ученым необычный материал для исследований. Научные умы пытаются выяснить, являются ли гомо сапиенс обнаруженные в пустыне Наска шесть мумифицированных останков.

      В Петербурге ученые из нескольких исследовательских институтов пытаются разгадать тайну необычных мумий. Их нашли минувшим летом во время международной экспедиции в пещере, в перуанской пустыне Наска. Тела, обработанные странным образом — совсем иначе, чем в Египте, — были не похожи на человеческие.

      Череп непривычно вытянут, ушей нет, на руках и ногах — по три очень длинных пальца. Фрагменты мумий уже исследовали всеми возможными методами: провели генетический, химический и радиоуглеродный анализ, сделали рентген и томограмму.

      Константин Коротков, организатор исследовательских работ, профессор: «Все они были в одной пещере. Все они были закопаны в белом порошке. И крестьянин, который их нашел, он их принес и у себя дома демонстрировал.<…> Радиоуглеродный анализ, проведенный в нескольких лабораториях США, показал, что возраст этой мумии порядка от 1700 до 1500 лет. <…>

      смотретьРоссийские ученые исследуют найденную в Перу трехпалую мумию
      Российские ученые исследуют найденную в Перу трехпалую мумию
      Имеется целый ряд анатомических отличий этого существа от нас с вами. Прежде всего, это удлиненный череп, четыре отверстия в черепе (это глазницы и под носом). У них другое строение ребер, ключицы, грудины и есть отличия в строении таза. Я категорически против разговоров об инопланетянах. Пока это человекоподобное существо. Анализ ДНК позволит нам более однозначно сказать: это гомо сапиенс или что-то другое».

      Владислав Баранов, завлабораторией пренатальной диагностики наследственных и врожденных болезней НИИ им. Отта: «Отличительная особенность этих мумий было наличие трехпалости на руках и ногах, что могло быть следствием того, что это просто были мутации, которые встречаются и в наше время».

      Подробнее — в материале НТВ.

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