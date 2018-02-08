Петербургские ученые разгадывают тайну трехпалых мумий из Перу

смотреть Российские ученые исследуют найденную в Перу трехпалую мумию

В Петербурге ученые из нескольких исследовательских институтов пытаются разгадать тайну необычных мумий. Их нашли минувшим летом во время международной экспедиции в пещере, в перуанской пустыне Наска. Тела, обработанные странным образом — совсем иначе, чем в Египте, — были не похожи на человеческие.Череп непривычно вытянут, ушей нет, на руках и ногах — по три очень длинных пальца. Фрагменты мумий уже исследовали всеми возможными методами: провели генетический, химический и радиоуглеродный анализ, сделали рентген и томограмму., организатор исследовательских работ, профессор: «Все они были в одной пещере. Все они были закопаны в белом порошке. И крестьянин, который их нашел, он их принес и у себя дома демонстрировал.<…> Радиоуглеродный анализ, проведенный в нескольких лабораториях США, показал, что возраст этой мумии порядка от 1700 до 1500 лет. <…>Имеется целый ряд анатомических отличий этого существа от нас с вами. Прежде всего, это удлиненный череп, четыре отверстия в черепе (это глазницы и под носом). У них другое строение ребер, ключицы, грудины и есть отличия в строении таза. Я категорически против разговоров об инопланетянах. Пока это человекоподобное существо. Анализ ДНК позволит нам более однозначно сказать: это гомо сапиенс или что-то другое»., завлабораторией пренатальной диагностики наследственных и врожденных болезней НИИ им. Отта: «Отличительная особенность этих мумий было наличие трехпалости на руках и ногах, что могло быть следствием того, что это просто были мутации, которые встречаются и в наше время».Подробнее — в материале НТВ.