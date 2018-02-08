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    Генетики из Петербурга в загадочных перуанских мумиях распознали человека. Санкт-Петербург, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГенетики из Петербурга в загадочных перуанских мумиях распознали человека

    Генетики из Петербурга в загадочных перуанских мумиях распознали человека

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    Генетики из Петербурга в загадочных перуанских мумиях распознали человека

    Генетики из Петербурга в загадочных перуанских мумиях распознали человека

    Генетики из Петербурга в загадочных перуанских мумиях распознали человека

      Корреспондент НТВ поговорил с учеными, которые исследовали необычные мумифицированные останки, обнаруженные в Перу в ходе международной экспедиции.

      Главный специалист в Петербурге по медицинской генетике показывает пробирки с образцами перуанских мумий. Совсем крохотные фрагменты конечностей, кожи и даже останков внутренностей исследовали комплексно в Первом меде, СПбГУ и институте акушерства и гинекологии имени Отто. Из последнего новостей ждали с особым предвкушением. Генетики потом и заявили: белая трехпалая мумия — это не подделка из гипса или папье-маше.

      Первоначальные исследования проходили в лаборатории на Васильевском острове. Сотрудники вручную выделяли ДНК этого существа, после чего в пробирке с жидкостью это ДНК относили к секвенатору. Он необходим для того, чтобы определить последовательность ДНК. А с его помощью уже можно будет понять, к какому виду относилось существо: человеческому, животному или внеземному разуму.

      Владислав Баранов      , заведующий лабораторией пренатальной диагностики наследственных и врожденных болезней НИИ им. Отта: «После наших первых исследований мы были практически уверены, что имеем дело с ДНК человека».

      Химический анализ вторил генетическому: ткани соответствуют человеческим. Оказалось, что существо когда-то было женщиной. Ученые ее сразу нарекли интернациональным именем Мария. Ростом не превышала 1 метр 70 сантиметров. Правда, у нее видоизмененный череп, другое строение ребер, таза, ключицы, а также трехпалые конечности.

      С мыслью о внеземном происхождении найденных в перуанской пещере существ ученые распрощались сразу. Скорее всего, речь идет действительно о мутации. Но как же хочется, чтобы в XXI веке открыли новую, пускай и древнюю человеческую расу. Тем более в День науки эти мечты, очевидно, актуальны.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Зыкова.

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