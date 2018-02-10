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    В Крым собралась новая делегация немецких депутатов

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    В Крым собралась новая делегация немецких депутатов

    В Крым собралась новая делегация немецких депутатов

    Представители немецкой партии «Левые» решили посетить Крым.

    Организатором новой поездки станет глава фракции «Левые» в парламенте города Квакенбрюк (земля Нижняя Саксония) Андреас Маурер.

    Как отметил глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель, члены делегации хотят принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме и присутствовать на президентских выборах, передает РИА Новости.

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    Отметим, что накануне недельный визит в Крым завершила делегация депутатов от партии «Альтернатива для Германии. Представители региональных парламентов выступили за отмену антироссийских санкций и подчеркнули, что в Крыму, вопреки заявлениям Киева, никакой „русской оккупации“» нет.

    Визит немецких депутатов на полуостров вызвал бурную реакцию украинских властей. В частности, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник пообещал депутатам «плачевные правовые последствия», а украинская прокуратура завела уголовное дело. В ответ парламентарии назвали угрозы Киева невежливыми и некрасивыми.

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