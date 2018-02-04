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    Приехавшие в Крым немецкие депутаты назвали санкции ошибкой

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    • Фото: Dr. Hugh Bronson / facebook.com
    Приехавшие в Крым немецкие депутаты назвали санкции ошибкой

    Приехавшие в Крым немецкие депутаты назвали санкции ошибкой

    Приехавшие в Крым немецкие депутаты назвали санкции ошибкой
  • Фото: Dr. Hugh Bronson / facebook.com

    • Депутаты от партии «Альтернатива для Германии» рассказали о цели своей поездки в Крым и призвали отменить санкции против России.

    Представители немецкой делегации подчеркнули, что хотят подать «позитивный сигнал», и заявили о необходимости плодотворного сосуществования с Россией.

    Уве Бронзон, депутат земельного парламента Берлина: «Мы считаем очень важным совместное плодотворное сосуществование с Россией. И этой поездкой мы хотим подать позитивный сигнал».

    Кроме того, парламентарии назвали глупостью антироссийские санкции, подчеркнув, что ограничительные меры вредят и России, и Германии.

    Роге Бекамп, депутат земельного парламента Северного Рейна — Вестфалии: «Мы хотим на месте ознакомиться с ситуацией в Крыму. Особенно нас интересуют последствия введенных против России санкций, поскольку Крым был их причиной. Мы считаем введение санкций ошибкой, они негативно сказались, как на России, так и на Германии».

    При этом депутаты отметили, что знают о том, что после поездки в Крым им закроют въезд на Украину, но это их не останавливает. Члены делегации рассчитывают еще не раз посетить полуостров, передает «Российская газета».

    Делегация немецких депутатов прибыла в Симферополь накануне вечером. В Крым приехали 8 депутатов от партии «Альтернатива для Германии», представляющие парламенты трех земель, и один помощник депутата. Они намерены встретиться с властями и жителями полуострова, а также обсудить развитие бизнеса, отмену санкций и признание Крыма российским.

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