Делегация немецких депутатов приехала в Крым

Немецкие депутаты в Симферополе обсудят отмену антироссийских санкций и признание российского статуса Крыма.
В состав делегации вошли представители партии «Альтернатива для Германии», которая добилась небывалого успеха на прошедших в сентябре парламентских выборах. В Крым приехали 8 депутатов, представляющих парламенты трех земель, в том числе Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии, и один помощник депутата. Они пробудут в Крыму до 9 февраля.
Депутаты региональных парламентов намерены обсудить отмену санкций и вопросы, связанные с развитием бизнеса. Кроме того, они говорят, что Крым необходимо признать российским. Парламентарии посетят строящийся терминал аэропорта в Симферополе, детский центр «Артек» и крымские достопримечательности, а также пообщаются с жителями и властями региона.
Юрий Гемпель, председатель региональной национально-культурной автономии немцев Крыма: «Парламентарии готовы обсуждать снятие санкций с Российской Федерации. Кроме того, они говорят, что Крым нужно признать частью РФ. Третье — их интересует развитие бизнеса между Германией и Крымом».
Также он отметил, что в Крыму впервые принимают делегацию, состоящую из депутатов от «Альтернативы для Германии», и сообщил, что уже осенью на полуостров приедут депутаты бундестага от этой партии, передает «Интерфакс».
В свою очередь члены делегации заявили, что политические круги Германии не оказывали на них давления из-за решения посетить Крым, сообщает РИА Новости.
Увэ Бронзон, депутат парламента Берлина: «Никакого давления не было оказано, но, конечно, происходили дебаты в самой фракции и партии — стоит ли ехать».
Депутаты региональных парламентов намерены обсудить отмену санкций и вопросы, связанные с развитием бизнеса. Кроме того, они говорят, что Крым необходимо признать российским. Парламентарии посетят строящийся терминал аэропорта в Симферополе, детский центр «Артек» и крымские достопримечательности, а также пообщаются с жителями и властями региона.
Юрий Гемпель, председатель региональной национально-культурной автономии немцев Крыма: «Парламентарии готовы обсуждать снятие санкций с Российской Федерации. Кроме того, они говорят, что Крым нужно признать частью РФ. Третье — их интересует развитие бизнеса между Германией и Крымом».
Также он отметил, что в Крыму впервые принимают делегацию, состоящую из депутатов от «Альтернативы для Германии», и сообщил, что уже осенью на полуостров приедут депутаты бундестага от этой партии, передает «Интерфакс».
В свою очередь члены делегации заявили, что политические круги Германии не оказывали на них давления из-за решения посетить Крым, сообщает РИА Новости.
Увэ Бронзон, депутат парламента Берлина: «Никакого давления не было оказано, но, конечно, происходили дебаты в самой фракции и партии — стоит ли ехать».
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