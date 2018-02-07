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8 февраля, 14:00
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    Посетивший Крым немецкий депутат поставил на место недовольного украинского посла

    7 комментариев

    Посетивший Крым немецкий депутат поставил на место недовольного украинского посла

    Посетивший Крым немецкий депутат поставил на место недовольного украинского посла

    Депутат Хельмут Цайфельд, посетивший Крым в составе немецкой делегации, посоветовал украинскому послу в Германии поучиться дипломатии.

    Ранее украинский посол Андрей Мельник оскорбительно высказался о депутатах парламентов германских федеральных земель, которые посетили Крым с рабочей поездкой. В частности, Мельник рассказал, как «вправил мозги» руководству фракции «Альтернативы для Германии» в парламенте Северного Рейна-Вестфалии «за преступный вояж в Крым их авантюрных коллег».

    Хельмут Цайфельд: «Никто не имеет права говорить с нами в таком тоне. Слова посла Украины недипломатичны, господину Мельнику следует поучиться дипломатии у европейцев и прежде всего в Германии».

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    Цайфельд добавил, что депутаты проживают в свободной Германии и «имеют право ехать туда, куда считают нужным». Он отметил, что целью поездки было желание понять реальную ситуацию на полуострове, сообщает РИА Новости.

    От поездки в Киев по приглашению посла немецкие делегаты оказались. Они сочли невозможными подобные визиты при нынешней киевской власти.

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