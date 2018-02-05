Немецких депутатов развеселила реакция Киева на посещение ими Крыма

Сегодня в «Артеке» встретили необычных гостей — делегацию немецких депутатов. Парламентарии от партии «Альтернатива для Германии» — она третья по величине в бундестаге — приехали на полуостров в выходные, чтобы познакомиться с жизнью крымчан и обсудить с властями республики отмену санкций. Их введение депутаты назвали ошибкой, которая вредит самой Германии, и пообещали привезти на предстоящий экономический форум в Крым делегацию немецких бизнесменов.
Первое, что поразило немецких депутатов в Крыму, — дороги: ожидали увидеть уничтоженную санкциями инфраструктуру, а увидели масштабное строительство.
Программа посещения полуострова скорее туристическая, чем политическая: «Артек», Никитский ботанический сад, знаменитые массандровские подвалы. Сюрпризом для парламентариев стало, что, пожалуй, главную крымскую визитную карточку — замок Ласточкино гнездо — строили русские немцы.
Приглашающая сторона и экскурсоводы — местные немцы, их на полуострове поселила Екатерина II. Никакой политики, главное желание — наладить культурные связи между немецкой общиной Крыма и исторической родиной. Сейчас сложилась парадоксальная ситуация: из-за крымской прописки крымским немцам не дают визы, и они не могут поехать в Германию.
Гельмут Зайфун, депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия: «Я считаю это дикостью! Я всегда слежу за новостями, но понятия не имел, какая тут ситуация на самом деле. Под санкциями находятся в основном обычные люди. СМИ в Германии умалчивают об этом».
Любое посещение полуострова иностранцами вызывает истеричную реакцию на Украине. Не стал исключением и этот визит. После заявлений украинского посла в Германии всю немецкую делегацию внесли на сайт «Миротворец». Известие об этом парламентариев развеселило: «Ездили в Крым, ездим и будем ездить, а опыт крымского референдума тщательно изучим».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.
Программа посещения полуострова скорее туристическая, чем политическая: «Артек», Никитский ботанический сад, знаменитые массандровские подвалы. Сюрпризом для парламентариев стало, что, пожалуй, главную крымскую визитную карточку — замок Ласточкино гнездо — строили русские немцы.
Приглашающая сторона и экскурсоводы — местные немцы, их на полуострове поселила Екатерина II. Никакой политики, главное желание — наладить культурные связи между немецкой общиной Крыма и исторической родиной. Сейчас сложилась парадоксальная ситуация: из-за крымской прописки крымским немцам не дают визы, и они не могут поехать в Германию.
Гельмут Зайфун, депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия: «Я считаю это дикостью! Я всегда слежу за новостями, но понятия не имел, какая тут ситуация на самом деле. Под санкциями находятся в основном обычные люди. СМИ в Германии умалчивают об этом».
Любое посещение полуострова иностранцами вызывает истеричную реакцию на Украине. Не стал исключением и этот визит. После заявлений украинского посла в Германии всю немецкую делегацию внесли на сайт «Миротворец». Известие об этом парламентариев развеселило: «Ездили в Крым, ездим и будем ездить, а опыт крымского референдума тщательно изучим».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.
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