Немецких депутатов впечатлили крымские дороги

В Крыму рассказали о первых впечатлениях немецких депутатов, приехавших на полуостров.
Как рассказал депутат крымского парламента Юрий Гемпель, который сопровождает делегацию, немецкие парламентарии были впечатлены качеством дорог.
Юрий Гемпель, заместитель председателя комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям: «Самые благоприятные у них первые впечатления от пребывания. Когда мы ехали из аэропорта, они говорили, что слышали, что дороги плохие, а тут такая дорога хорошая. Я объяснил им, что дороги в Крыму строят и ремонтируют интенсивно последние четыре года».
Также он рассказал, что приехавшие в Крым депутаты смогли убедиться в том, что никакого дефицита продуктов из-за санкций на полуострове нет, передает РИА Новости.
Напомним, в эти выходные в Крым приехала делегация депутатов от партии «Альтернатива для Германии», представляющих парламенты трех земель. Парламентарии рассказали, что хотят своим визитом подать «позитивный сигнал», и назвали глупостью антироссийские санкции.
Между тем посол Украины в Германии Андрей Мельник уже заявил, что визит немецких депутатов в Крым может иметь для них «плачевные правовые последствия». Однако парламентарии отметили, что запрет въезда на Украину их не остановит.
Юрий Гемпель, заместитель председателя комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям: «Самые благоприятные у них первые впечатления от пребывания. Когда мы ехали из аэропорта, они говорили, что слышали, что дороги плохие, а тут такая дорога хорошая. Я объяснил им, что дороги в Крыму строят и ремонтируют интенсивно последние четыре года».
Также он рассказал, что приехавшие в Крым депутаты смогли убедиться в том, что никакого дефицита продуктов из-за санкций на полуострове нет, передает РИА Новости.
Напомним, в эти выходные в Крым приехала делегация депутатов от партии «Альтернатива для Германии», представляющих парламенты трех земель. Парламентарии рассказали, что хотят своим визитом подать «позитивный сигнал», и назвали глупостью антироссийские санкции.
Между тем посол Украины в Германии Андрей Мельник уже заявил, что визит немецких депутатов в Крым может иметь для них «плачевные правовые последствия». Однако парламентарии отметили, что запрет въезда на Украину их не остановит.
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