Зрители НТВ собрали рекордную сумму на лечение двухлетнего Миши

Семья Сахаровых из Подмосковья благодарит аудиторию НТВ за оказанную маленькому Мише помощь. На лечение двухлетнего мальчика, страдающего тяжелым недугом, удалось собрать рекордную сумму денег.
Сюжет про Мишу Сахарова появился в эфире НТВ на этой неделе. Ребенку срочно требуется сложная операция. Для пересадки костного мозга, которая стоит 17 миллионов рублей, оставалось собрать всего полтора миллиона.
В день выхода сюжета в эфир неравнодушные зрители смогли собрать более 11 миллионов рублей. Этих денег хватило, чтобы помочь не только Мише, но и еще 9 детям.
В день выхода сюжета в эфир неравнодушные зрители смогли собрать более 11 миллионов рублей. Этих денег хватило, чтобы помочь не только Мише, но и еще 9 детям.
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