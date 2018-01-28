Двухлетнему Мише из Подмосковья срочно нужны деньги на пересадку костного мозга

Срочная помощь нужна маленькому Мише из Московской области. Двухлетний мальчик страдает редким генетическим заболеванием, которое ослабляет иммунитет и нарушает работу мышц. Состояние ребенка быстро ухудшается. Чтобы замедлить процесс, нужна пересадка костного мозга. Провести ее согласились израильские врачи. Сложная операция и курс восстановления стоят больше 15 миллионов рублей.

Мише недавно исполнилось 2 годика. Он любит машинки, мультики про свинку Пеппу и свою собаку. Мальчик страдает метахроматической лейкодистрофей. Это неизлечимое генетическое заболевание.



Миша — третий, младший ребенок в семье. Его родители не знали, что у них один и тот же бракованный ген. У мальчика нарушен обмен веществ, во внутренних органах откладываются токсины, но страшнее всего, что в головном мозге разрушается миелин. Это вещество, которым обмотаны нейроны, как изолентой провода. Мышцы плохо слушаются, становятся вялыми, ребенок не ходит, с трудом сидит, ему тяжело поднимать ложку.



Алеся Сахарова, мама Миши: «Мы коврики ему купили, чтобы ползал. Ручки слабые, проскальзывают».



У таких детей практически нет иммунитета, обычная простуда вызывает осложнения и отбрасывает в развитии на несколько месяцев назад. На то, чтобы поставить правильный диагноз, у врачей ушел год. Никаких радикальных методов лечения врачи не предложили.



Алеся Сахарова: «Москва нам откровенно сказала: мы не собираемся на вас тратить время, это бесполезно. Согласно статистике, 3–4 года у нас. Ребенок умрет, это вопрос времени. Он будет парализован. Когда у него откажет сердечная мышца, он умрет».



Как выяснила корреспондент Алина Репина, в мире не знают, как вылечить болезнь Миши, но знают, как продлить ему жить. Единственный способ — пересадка костного мозга. Сделать это согласились в Израиле и уже нашли в международной базе доноров.



Ирина Зайдман, заведующая детским отделением трансплантации костного мозга в медицинском центре «Рамбам»: «Приживление донорских клеток нормализует уровень фермента в крови и позволяет остановить процесс демиелинизации организма».



После операции Мише еще полгода надо будет находиться под присмотром израильских врачей и проходить дорогостоящую реабилитацию. Все это будет стоить около 15 миллионов рублей. Многодетной семье из Подмосковья взять такую сумму неоткуда. А тут еще и время работает против мальчика. Операция может лишь замедлить ход болезни, утраченные функции она не возвращает, поэтому на счету каждый день, пока ребенок еще может узнавать маму, играть и улыбаться. Чтобы помочь Мише, отправьте СМС на номер 9112 указав с суммой пожертвования. Например: 350.