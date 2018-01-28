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    Двухлетнему Мише из Подмосковья срочно нужны деньги на пересадку костного мозга. SOS, благотворительность, болезни, дети и подростки, здоровье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДвухлетнему Мише из Подмосковья срочно нужны деньги на пересадку костного мозга

    Двухлетнему Мише из Подмосковья срочно нужны деньги на пересадку костного мозга

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    Двухлетнему Мише из Подмосковья срочно нужны деньги на пересадку костного мозга

    Двухлетнему Мише из Подмосковья срочно нужны деньги на пересадку костного мозга

    Двухлетнему Мише из Подмосковья срочно нужны деньги на пересадку костного мозга

      Срочная помощь нужна маленькому Мише из Московской области. Двухлетний мальчик страдает редким генетическим заболеванием, которое ослабляет иммунитет и нарушает работу мышц. Состояние ребенка быстро ухудшается. Чтобы замедлить процесс, нужна пересадка костного мозга. Провести ее согласились израильские врачи. Сложная операция и курс восстановления стоят больше 15 миллионов рублей.

      Мише недавно исполнилось 2 годика. Он любит машинки, мультики про свинку Пеппу и свою собаку. Мальчик страдает метахроматической лейкодистрофей. Это неизлечимое генетическое заболевание.

      Миша — третий, младший ребенок в семье. Его родители не знали, что у них один и тот же бракованный ген. У мальчика нарушен обмен веществ, во внутренних органах откладываются токсины, но страшнее всего, что в головном мозге разрушается миелин. Это вещество, которым обмотаны нейроны, как изолентой провода. Мышцы плохо слушаются, становятся вялыми, ребенок не ходит, с трудом сидит, ему тяжело поднимать ложку.

      Алеся Сахарова, мама Миши: «Мы коврики ему купили, чтобы ползал. Ручки слабые, проскальзывают».

      У таких детей практически нет иммунитета, обычная простуда вызывает осложнения и отбрасывает в развитии на несколько месяцев назад. На то, чтобы поставить правильный диагноз, у врачей ушел год. Никаких радикальных методов лечения врачи не предложили.

      Алеся Сахарова: «Москва нам откровенно сказала: мы не собираемся на вас тратить время, это бесполезно. Согласно статистике, 3–4 года у нас. Ребенок умрет, это вопрос времени. Он будет парализован. Когда у него откажет сердечная мышца, он умрет».

      Как выяснила корреспондент Алина Репина, в мире не знают, как вылечить болезнь Миши, но знают, как продлить ему жить. Единственный способ — пересадка костного мозга. Сделать это согласились в Израиле и уже нашли в международной базе доноров.

      Ирина Зайдман, заведующая детским отделением трансплантации костного мозга в медицинском центре «Рамбам»: «Приживление донорских клеток нормализует уровень фермента в крови и позволяет остановить процесс демиелинизации организма».

      После операции Мише еще полгода надо будет находиться под присмотром израильских врачей и проходить дорогостоящую реабилитацию. Все это будет стоить около 15 миллионов рублей. Многодетной семье из Подмосковья взять такую сумму неоткуда. А тут еще и время работает против мальчика. Операция может лишь замедлить ход болезни, утраченные функции она не возвращает, поэтому на счету каждый день, пока ребенок еще может узнавать маму, играть и улыбаться. Чтобы помочь Мише, отправьте СМС на номер 9112 указав с суммой пожертвования. Например: 350.

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