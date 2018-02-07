Двухлетнему Мише срочно нужны деньги на борьбу с прогрессирующей болезнью

Двухлетнему Мише Сахарову срочно нужна помощь. У мальчика тяжелое генетическое заболевание — его мышцы постепенно теряют силу. Если не сделать пересадку костного мозга, у ребенка может просто остановиться сердце.
Мы уже рассказывали о Мише в нашем эфире. Тогда он еще мог сидеть, двигаться и улыбаться. С тех пор болезнь резко прогрессировала. Лечение в Израиле стоит почти 17 миллионов рублей. Уже удалось собрать большую часть этой суммы, но необходимы еще примерно 1,5 миллиона.
Это тот случай, когда кажется, что слышишь, как тикают часы. Их нет в доме, они в голове. И эти часы очень сильно спешат. Сегодня Миша уже не пытается встать — он уже не сможет, он даже сидеть уже не может. Мышцы стремительно атрофируются. Неспособный удержать свое тело вертикально, ребенок начинает паниковать. Теперь он только лежит и плачет.
Алеся Сахарова, мама: «Когда его ставишь, он пытается ходить. У него мозг соображает, что нужно ходить. Но мышцы уже слабые совсем. Они у него как тряпочки становятся».
Это редкая генетическая болезнь — метахроматическая лейкодистрофия. По сути, это проблемы с кровью, когда в организме копятся токсины. Они поражают мозг, и, видимо, мозг теряет способность управлять телом. Мышцы не слушаются и отказывают одна за другой. Это, в первую очередь, паралич, но ведь есть и другие мышцы. Например, сердце. А это уже приговор.
Ирина Зайдман, заведующая детским отделением трансплантации костного мозга в государственном медицинском центре Рамбам в Израиле: «Если заболевание вовремя не лечить, то оно в этом возрасте очень быстро прогрессирует, в течение нескольких месяцев, когда ребенок перестает и сидеть, и держать голову. И в дальнейшем интеллектуальная функция тоже теряется, дети эти обычно не живут больше четырех лет».
Операция по пересадке костного мозга уже отработана во всем мире. Но после нее Мише еще минимум полгода нужно проходить реабилитацию в клинике. А вот этого у нас еще, похоже, не освоили. Все российские врачи принимать ребенка отказались. Готовы израильские. Но им нужно заплатить все и сразу.
Если у Миши появится шанс, то он когда-нибудь научится читать и писать, понимать цифры. Главная комбинация в его жизни сейчас одна: 9112. Это короткий номер, куда можно отправить СМС, указав лишь сумму. Любую, пусть совсем маленькую. Большую часть денег уже собрали, осталось не так уж и много. Впрочем, как и времени у Миши.
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Это тот случай, когда кажется, что слышишь, как тикают часы. Их нет в доме, они в голове. И эти часы очень сильно спешат. Сегодня Миша уже не пытается встать — он уже не сможет, он даже сидеть уже не может. Мышцы стремительно атрофируются. Неспособный удержать свое тело вертикально, ребенок начинает паниковать. Теперь он только лежит и плачет.
Алеся Сахарова, мама: «Когда его ставишь, он пытается ходить. У него мозг соображает, что нужно ходить. Но мышцы уже слабые совсем. Они у него как тряпочки становятся».
Это редкая генетическая болезнь — метахроматическая лейкодистрофия. По сути, это проблемы с кровью, когда в организме копятся токсины. Они поражают мозг, и, видимо, мозг теряет способность управлять телом. Мышцы не слушаются и отказывают одна за другой. Это, в первую очередь, паралич, но ведь есть и другие мышцы. Например, сердце. А это уже приговор.
Ирина Зайдман, заведующая детским отделением трансплантации костного мозга в государственном медицинском центре Рамбам в Израиле: «Если заболевание вовремя не лечить, то оно в этом возрасте очень быстро прогрессирует, в течение нескольких месяцев, когда ребенок перестает и сидеть, и держать голову. И в дальнейшем интеллектуальная функция тоже теряется, дети эти обычно не живут больше четырех лет».
Операция по пересадке костного мозга уже отработана во всем мире. Но после нее Мише еще минимум полгода нужно проходить реабилитацию в клинике. А вот этого у нас еще, похоже, не освоили. Все российские врачи принимать ребенка отказались. Готовы израильские. Но им нужно заплатить все и сразу.
Если у Миши появится шанс, то он когда-нибудь научится читать и писать, понимать цифры. Главная комбинация в его жизни сейчас одна: 9112. Это короткий номер, куда можно отправить СМС, указав лишь сумму. Любую, пусть совсем маленькую. Большую часть денег уже собрали, осталось не так уж и много. Впрочем, как и времени у Миши.
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ МИШЕ, ОТПРАВЬТЕ СМС НА НОМЕР 9112, УКАЗАВ СУММУ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
НАПРИМЕР: 300
WWW.ALESHAFOND.RU
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