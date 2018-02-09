Путин назвал ускорение роста основной задачей российской экономики

Политика санкций скоро надоест самим ее авторам, и Россия выйдет на нормальные отношения с Западом, заявил сегодня Владимир Путин на съезде РСПП.
Союз российских промышленников и предпринимателей — это более ста разных объединений: от сферы услуг и банков до тяжелого машиностроения и энергетики. Некоторые из бизнесменов недавно попали в так называемый «кремлевский список» Минфина США. Две трети из трех десятков членов Бюро РСПП также упомянуты в списке. Вновь избранный на четыре года глава РСПП Александр Шохин настоятельно советует всем, у кого хранятся деньги в офшорах, возвращать их на родину.
Сегодня же Госдума в третьем чтении приняла пакет законов об амнистии капитала. Владимир Путин дал высокую оценку продлению закона.
Владимир Путин, президент РФ: «Рассчитываю, что этот шаг навстречу российскому бизнесу придаст ему дополнительную устойчивость, создаст новые возможности для тех, кто хочет честно, цивилизованно работать в России, создавать здесь предприятия и новые рабочие места… Мы обсуждали этот вопрос с международными финансовыми организациями, и они одобрили».
Значительную часть своего выступления Путин посвятил политике внешних ограничений в отношении России. По мнению президента, политика санкций исчерпала себя и скоро надоест даже тем, кто ее выработал. Тогда отношения Запада и России вернутся в нормальное состояние. Пока же первоочередная задача — привлекать в Россию инвестиции и обеспечивать их защиту.
Владимир Путин: «Я уже говорил, что нужно устранить все, что нам мешает. Надо инвестировать в России, а наша задача — защищать инвестиции. Приоритеты на ближайшее время — ускорение развития экономики».
По окончании заседания съезда Путин провел закрытую для прессы встречу с членами бюро РСПП. О некоторых темах разговора рассказал потом глава ВТБ Андрей Костин.
Андрей Костин, глава ВТБ: «Президент Путин сегодня особо подчеркнул, что экономическая ситуация в России в целом благоприятная. Низкая инфляция, значительные госрезервы, снижающаяся процентная ставка. Нужно использовать эти возможности для ускоренного развития страны».
Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Сегодня же Госдума в третьем чтении приняла пакет законов об амнистии капитала. Владимир Путин дал высокую оценку продлению закона.
Владимир Путин, президент РФ: «Рассчитываю, что этот шаг навстречу российскому бизнесу придаст ему дополнительную устойчивость, создаст новые возможности для тех, кто хочет честно, цивилизованно работать в России, создавать здесь предприятия и новые рабочие места… Мы обсуждали этот вопрос с международными финансовыми организациями, и они одобрили».
Значительную часть своего выступления Путин посвятил политике внешних ограничений в отношении России. По мнению президента, политика санкций исчерпала себя и скоро надоест даже тем, кто ее выработал. Тогда отношения Запада и России вернутся в нормальное состояние. Пока же первоочередная задача — привлекать в Россию инвестиции и обеспечивать их защиту.
Владимир Путин: «Я уже говорил, что нужно устранить все, что нам мешает. Надо инвестировать в России, а наша задача — защищать инвестиции. Приоритеты на ближайшее время — ускорение развития экономики».
По окончании заседания съезда Путин провел закрытую для прессы встречу с членами бюро РСПП. О некоторых темах разговора рассказал потом глава ВТБ Андрей Костин.
Андрей Костин, глава ВТБ: «Президент Путин сегодня особо подчеркнул, что экономическая ситуация в России в целом благоприятная. Низкая инфляция, значительные госрезервы, снижающаяся процентная ставка. Нужно использовать эти возможности для ускоренного развития страны».
Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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