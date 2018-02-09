Путин обсудил с предпринимателями санкции и развитие российского бизнеса

В Москве Владимир Путин встретился с отечественными бизнесменами. На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент затронул тему западных санкций. Глава государства отметил, что политика запретов и ограничений скоро надоест самим ее авторам.
Российский лидер выразил надежду, что странам Запада надоест политика введения санкций и отношения с РФ нормализуются.
Владимир Путин, президент РФ: «Думаю, что это (санкции — при. НТВ.Ru) самим скоро надоест, тем, кто это делает, все-таки надеюсь, что выйдем на какой-то путь нормальных отношений. Позиция наша хорошо известна: политика искусственных ограничений в международных деловых отношениях — это путь тупиковый, который приводит всех, в том числе и инициаторов такой политики, к упущенной выгоде и прямым убыткам».
По словам президента, он общается с предпринимателями из других стран и видит, что они эту точку зрения разделяют.
Владимир Путин: «Совсем недавно была встреча с представителями крупного французского бизнеса, мы сейчас только с президентом Франции говорили об этом по телефону. Мы в целом позитивно относимся к тому, что можем сделать вместе не только с Францией, но и с другими странами, по развитию деловых связей. Но политика ограничений, как вы знаете, велась очень давно. Поправка Джексона — Вэника была отменена, тут же, в этот же день был принят так называемый закон Магнитского, еще задолго до событий на Украине, в Крыму, просто потому, что вот так хотят с нами работать».
На съезде РСПП Владимир Путин посетовал, что у него было недостаточно содержательных встреч с российским бизнесом, многие вопросы могли бы решаться оперативно, передает РИА Новости.
Владимир Путин: «Мы достаточно регулярно встречаемся, но я вижу, что содержательных встреч маловато. Надо будет это исправить. Почему я говорю содержательных? Есть вещи, которые легко решаются, надо только этим озаботиться, заняться нужно, нужно своевременно это делать».
Президент так организовать свой график, чтобы чаще встречаться с представителями бизнеса. «Чтобы почаще мы могли встречаться с вами не для ритуальных, а для таких вот таких содержательных разговоров», — отметил Владимир Путин.
Владимир Путин, президент РФ: «Думаю, что это (санкции — при. НТВ.Ru) самим скоро надоест, тем, кто это делает, все-таки надеюсь, что выйдем на какой-то путь нормальных отношений. Позиция наша хорошо известна: политика искусственных ограничений в международных деловых отношениях — это путь тупиковый, который приводит всех, в том числе и инициаторов такой политики, к упущенной выгоде и прямым убыткам».
По словам президента, он общается с предпринимателями из других стран и видит, что они эту точку зрения разделяют.
Владимир Путин: «Совсем недавно была встреча с представителями крупного французского бизнеса, мы сейчас только с президентом Франции говорили об этом по телефону. Мы в целом позитивно относимся к тому, что можем сделать вместе не только с Францией, но и с другими странами, по развитию деловых связей. Но политика ограничений, как вы знаете, велась очень давно. Поправка Джексона — Вэника была отменена, тут же, в этот же день был принят так называемый закон Магнитского, еще задолго до событий на Украине, в Крыму, просто потому, что вот так хотят с нами работать».
На съезде РСПП Владимир Путин посетовал, что у него было недостаточно содержательных встреч с российским бизнесом, многие вопросы могли бы решаться оперативно, передает РИА Новости.
Владимир Путин: «Мы достаточно регулярно встречаемся, но я вижу, что содержательных встреч маловато. Надо будет это исправить. Почему я говорю содержательных? Есть вещи, которые легко решаются, надо только этим озаботиться, заняться нужно, нужно своевременно это делать».
Президент так организовать свой график, чтобы чаще встречаться с представителями бизнеса. «Чтобы почаще мы могли встречаться с вами не для ритуальных, а для таких вот таких содержательных разговоров», — отметил Владимир Путин.
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