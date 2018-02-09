Госдума приняла законы об амнистии капитала

Депутаты Госдумы одобрили пакет законов о проведении в России с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года второго этапа амнистии капитала.
Три закона, которые были внесены в конце января, приняты в третьем, окончательном чтении.
Согласно принятым документам, те, кто добровольно задекларирует свои счета в зарубежных банках, которые не только были открыты по состоянию на 1 января 2018 года, но и закрыты на дату представления декларации, будут освобождены от ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства.
Кроме того, предприниматели, которые решат закрыть свой бизнес за рубежом и перевести его в РФ, в случае подачи декларации будут освобождены от уплаты подоходного налога, передает РИА Новости.
Напомним, первый этап амнистии капитала действовал в России с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года. А в конце прошло года Владимир Путин предложил продлить срок амнистии.
Согласно принятым документам, те, кто добровольно задекларирует свои счета в зарубежных банках, которые не только были открыты по состоянию на 1 января 2018 года, но и закрыты на дату представления декларации, будут освобождены от ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства.
Кроме того, предприниматели, которые решат закрыть свой бизнес за рубежом и перевести его в РФ, в случае подачи декларации будут освобождены от уплаты подоходного налога, передает РИА Новости.
Напомним, первый этап амнистии капитала действовал в России с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года. А в конце прошло года Владимир Путин предложил продлить срок амнистии.
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