В Кремле призвали поддержать отстраненных от Игр российских спортсменов

В Кремле выразили сожаление решением CAS о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду и назвали поддержку спортсменов основной задачей на ближайшее время.
В Кремле сожалеют о решении Спортивного арбитражного суда, отклонившего иски российских спортсменов к МОК. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы сожалеем. Мы принимаем во внимание решение этой судебной инстанции. И безусловно, мы продолжим помогать нашим спортсменам отстаивать свои права».
Сейчас необходимо сосредоточиться на поддержке российских спортсменов, добавил Песков.
Дмитрий Песков: «Сейчас главное — поддержать наших спортсменов: и тех, кто остался на родине, и тех, кто поехал сейчас в Корею и будет там выступать».
Президент России Владимир Путин ранее дал поручение провести в России альтернативные соревнования, и подготовка к ним уже идет, сообщил Песков. Пресс-секретарь президента также отметил, что говорить о реформировании спортивной отрасли в России в связи с этими событиями пока рано.
Дмитрий Песков: «Какие-то громкие слова про реформирование и так далее — я думаю, сейчас не время об этом говорить».
Напомним, сегодня утром выездная панель CAS отклонила апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде. Среди тех, кто пропустит Игры, оказались и лидеры российской сборной, в том числе биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов.
Решение CAS одобрили в МОК. Глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди назвал его «приятной новостью»: по его словам, решение CAS гарантирует участие в Играх только тех российских спортсменов, которые «соответствуют строгим критериям».
Свое сожаление решением CAS выразил в пятницу также Олимпийский комитет России. В ОКР в очередной раз отметили, что в употреблении допинга спортсмены обвинены не были, и причины их отстранения от Олимпиады до сих пор неизвестны.
Из заявления ОКР: «Отсутствие этих чистых спортсменов на Олимпийских играх не только снижает уровень соревнований и зрительского интереса, но и подрывает основы равноправия для всех, кто в честном соперничестве завоевывал десятки медалей, титулов и наград на протяжении своей карьеры».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы сожалеем. Мы принимаем во внимание решение этой судебной инстанции. И безусловно, мы продолжим помогать нашим спортсменам отстаивать свои права».
Сейчас необходимо сосредоточиться на поддержке российских спортсменов, добавил Песков.
Дмитрий Песков: «Сейчас главное — поддержать наших спортсменов: и тех, кто остался на родине, и тех, кто поехал сейчас в Корею и будет там выступать».
Президент России Владимир Путин ранее дал поручение провести в России альтернативные соревнования, и подготовка к ним уже идет, сообщил Песков. Пресс-секретарь президента также отметил, что говорить о реформировании спортивной отрасли в России в связи с этими событиями пока рано.
Дмитрий Песков: «Какие-то громкие слова про реформирование и так далее — я думаю, сейчас не время об этом говорить».
Напомним, сегодня утром выездная панель CAS отклонила апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде. Среди тех, кто пропустит Игры, оказались и лидеры российской сборной, в том числе биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов.
Решение CAS одобрили в МОК. Глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди назвал его «приятной новостью»: по его словам, решение CAS гарантирует участие в Играх только тех российских спортсменов, которые «соответствуют строгим критериям».
Свое сожаление решением CAS выразил в пятницу также Олимпийский комитет России. В ОКР в очередной раз отметили, что в употреблении допинга спортсмены обвинены не были, и причины их отстранения от Олимпиады до сих пор неизвестны.
Из заявления ОКР: «Отсутствие этих чистых спортсменов на Олимпийских играх не только снижает уровень соревнований и зрительского интереса, но и подрывает основы равноправия для всех, кто в честном соперничестве завоевывал десятки медалей, титулов и наград на протяжении своей карьеры».
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