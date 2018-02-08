Биткоин снова начал расти в цене

Самая популярная в мире криптовалюта — биткоин — снова начала подниматься в цене.
По данным биржи CoinMarketCap, по состоянию на 23:00 (мск) биткоин вырос на 1,71% и стоит 8,42 тысячи долларов. Доля биткоина составляет примерно 36% всего рынка криптовалют.
По мнению экспертов, рост биткоина связан с тем, что он все больше интегрируется в мировые финансовые рынки. Популярность биткоина среди инвесторов открыла путь к увеличению корреляции курса криптовалюты и других активов, сообщает агентство Market Watch.
Напомним, в конце прошлого года курс биткоина взлетел до 20 тыс. долларов, однако вскоре стал снижаться. Следом вниз покатились и все остальные криптовалюты. 6 февраля за биткоин давали менее 6 тыс. долларов.
Одной из причин резкого падения стал запрет рекламы криптовалют на Facebook. Соцсеть объяснила это новой политикой против рекламы, «вводящей в заблуждение». Сыграло роль и заявление правительства Индии о возможном запрете использования криптовалют. Индийские власти считают их незаконными платежными средствами.
По мнению экспертов, рост биткоина связан с тем, что он все больше интегрируется в мировые финансовые рынки. Популярность биткоина среди инвесторов открыла путь к увеличению корреляции курса криптовалюты и других активов, сообщает агентство Market Watch.
Напомним, в конце прошлого года курс биткоина взлетел до 20 тыс. долларов, однако вскоре стал снижаться. Следом вниз покатились и все остальные криптовалюты. 6 февраля за биткоин давали менее 6 тыс. долларов.
Одной из причин резкого падения стал запрет рекламы криптовалют на Facebook. Соцсеть объяснила это новой политикой против рекламы, «вводящей в заблуждение». Сыграло роль и заявление правительства Индии о возможном запрете использования криптовалют. Индийские власти считают их незаконными платежными средствами.
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