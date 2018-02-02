Курс биткоина упал до девяти тысяч долларов

Самая популярная криптовалюта — биткоин — продолжает дешеветь. По данным торгов, в пятницу, 2 февраля, биткоин торгуется по цене девять тысяч долларов.
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По данным биржи CoinMarketCap, к 10:00 мск биткоин упал на 14,84% — до 8,6 тыс. долларов. На Bitfinex криптовалюта упала до 8,7 тыс., на OKEx — до 8,8 тыс. По
На резкое падение биткоина повлиял запрет рекламы криптовалют на Facebook. Соцсеть объяснила это новой политикой против рекламы, «вводящей в заблуждение».
Сыграло роль и заявление правительства Индии о возможном запрете использования криптовалют. Индийские власти считают криптовалюты незаконными платежными средствами. А в Южной Корее со вторника каждый трейдер, торгующий криптовалютой, обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета.
Напомним, в конце прошлого года курс биткоина взлетел до 20 тысяч долларов, однако вскоре стал снижаться, а за минувшие сутки упал на 25% и спустился к отметке в 10 тысяч. Следом вниз покатились и все остальные криптовалюты.
Причиной для криптовалютного пессимизма стали новости из Азии, где живет около 65% всех криптотрейдеров мира. Сначала пришло сообщение, что китайские власти намерены заблокировать все платформы для торговли криптовалютой, а потом — что власти Южной Кореи обсуждают возможность запретить торги криптовалютами.
На резкое падение биткоина повлиял запрет рекламы криптовалют на Facebook. Соцсеть объяснила это новой политикой против рекламы, «вводящей в заблуждение».
Сыграло роль и заявление правительства Индии о возможном запрете использования криптовалют. Индийские власти считают криптовалюты незаконными платежными средствами. А в Южной Корее со вторника каждый трейдер, торгующий криптовалютой, обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета.
Напомним, в конце прошлого года курс биткоина взлетел до 20 тысяч долларов, однако вскоре стал снижаться, а за минувшие сутки упал на 25% и спустился к отметке в 10 тысяч. Следом вниз покатились и все остальные криптовалюты.
Причиной для криптовалютного пессимизма стали новости из Азии, где живет около 65% всех криптотрейдеров мира. Сначала пришло сообщение, что китайские власти намерены заблокировать все платформы для торговли криптовалютой, а потом — что власти Южной Кореи обсуждают возможность запретить торги криптовалютами.
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