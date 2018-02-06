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    Курс биткоина побывал ниже отметки в $6000

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    • Фото: coindesk.com
    Курс биткоина побывал ниже отметки в $6000

    Курс биткоина побывал ниже отметки в $6000

    Курс биткоина побывал ниже отметки в $6000
  • Фото: coindesk.com

    • Курс биткоина протестировал локальные минимумы, в моменте опустившись ниже отметки в 6 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.

    По состоянию на 8:00 по московскому времени курс биткоина снижался на 13,3% — до 5,996 тыс. долларов. Впрочем, к 9:00 мск курс вновь поднялся выше 6 тыс. долларов.

    Самая популярная в мире криптовалюта за сутки потеряла почти четверть своей стоимости на череде негативных новостей, касающихся ужесточения регулирования по всему миру и различных запретов, связанных с торговлей цифровыми валютами на крупнейших локальных рынках.

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