Песков призвал уважать и выполнять решение CAS по российским спортсменам

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что в Москве с нетерпением ждут решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских спортсменов.
Дмитрий Песков отметил, что заседание уже CAS завершилось, после чего суд взял паузу до оглашения вердикта.
При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что решение суда необходимо уважать и выполнять.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «По обращению наших спортсменов мы, безусловно, с нетерпением ожидаем решения CAS. Вы знаете, что мы считаем, что решение CAS, безусловно, нужно уважать и выполнять. Это наша точка зрения».
Напомним, ранее в CAS обратились 32 российских спортсмена, которых Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на Игры в Пхёнчхане. Среди них оказались и лидеры российской сборной, в том числе биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов. Кроме того, CAS рассматривал апелляции 13 российских спортсменов и двух тренеров. Ранее суд снял с них пожизненное отстранение от Олимпиад, однако МОК все равно отказал им в выдаче индивидуальных приглашений в Пхёнчхан.
Заседание CAS по делам 45 российских спортсменов и двух тренеров завершилось 8 февраля. Ожидается, что решение будет обнародовано в течение 24 часов.
При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что решение суда необходимо уважать и выполнять.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «По обращению наших спортсменов мы, безусловно, с нетерпением ожидаем решения CAS. Вы знаете, что мы считаем, что решение CAS, безусловно, нужно уважать и выполнять. Это наша точка зрения».
Напомним, ранее в CAS обратились 32 российских спортсмена, которых Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на Игры в Пхёнчхане. Среди них оказались и лидеры российской сборной, в том числе биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов. Кроме того, CAS рассматривал апелляции 13 российских спортсменов и двух тренеров. Ранее суд снял с них пожизненное отстранение от Олимпиад, однако МОК все равно отказал им в выдаче индивидуальных приглашений в Пхёнчхан.
Заседание CAS по делам 45 российских спортсменов и двух тренеров завершилось 8 февраля. Ожидается, что решение будет обнародовано в течение 24 часов.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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