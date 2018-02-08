В Госдуме предложили выплатить компенсации отстраненным от Олимпиады спортсменам

В российский парламент внесен законопроект о денежной компенсации спортсменам, отстраненным от участия в Олимпийских играх.
Законопроект о компенсации для спортсменов, отстраненных от Олимпийских игр без достаточных оснований, внес в Госдуму член спортивного комитета Дмитрий Свищев, передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу депутата.
Из пояснительной записки к законопроекту: «Законопроектом предлагается от имени Российской Федерации производить спортсменам, необоснованно отстраненным от участия в Олимпийских, Паралимпийских играх, денежную выплату в размере десятикратного среднего месячного заработка спортсмена».
Согласно законопроекту, порядок выплат должен быть установлен правительством, а размер компенсаций по заявке Олимпийского и Паралимпийского комитетов России должно рассчитать соответствующее федеральное ведомство. Размер выплат зависит от того, является ли тот или иной спортсмен членом олимпийской или паралимпийской сборной. Кроме того, должно быть документальное подтверждение, что спортсмен не нарушал «общероссийские антидопинговые правила и (или) антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями».
По мнению автора законопроекта, с помощью выплат государство может поощрить спортсменов, которые были отстранены от Игр, несмотря на добросовестную работу.
Из пояснительной записки к законопроекту: «Зачастую такие спортсмены, годами тренирующиеся для последующей защиты интересов России на международной спортивной арене, нуждаются в конкретной, адресной поддержке и поощрении».
Напомним, в четверг утром Спортивный арбитражный суд завершил рассмотрение апелляций 45 атлетов и 2 тренеров из России на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Игры, несмотря на то, что у них есть право участвовать в Олимпиаде. в CAS сообщили, что вердикт будет вынесен в течение суток.
Из пояснительной записки к законопроекту: «Законопроектом предлагается от имени Российской Федерации производить спортсменам, необоснованно отстраненным от участия в Олимпийских, Паралимпийских играх, денежную выплату в размере десятикратного среднего месячного заработка спортсмена».
Согласно законопроекту, порядок выплат должен быть установлен правительством, а размер компенсаций по заявке Олимпийского и Паралимпийского комитетов России должно рассчитать соответствующее федеральное ведомство. Размер выплат зависит от того, является ли тот или иной спортсмен членом олимпийской или паралимпийской сборной. Кроме того, должно быть документальное подтверждение, что спортсмен не нарушал «общероссийские антидопинговые правила и (или) антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями».
По мнению автора законопроекта, с помощью выплат государство может поощрить спортсменов, которые были отстранены от Игр, несмотря на добросовестную работу.
Из пояснительной записки к законопроекту: «Зачастую такие спортсмены, годами тренирующиеся для последующей защиты интересов России на международной спортивной арене, нуждаются в конкретной, адресной поддержке и поощрении».
Напомним, в четверг утром Спортивный арбитражный суд завершил рассмотрение апелляций 45 атлетов и 2 тренеров из России на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Игры, несмотря на то, что у них есть право участвовать в Олимпиаде. в CAS сообщили, что вердикт будет вынесен в течение суток.
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