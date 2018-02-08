«Решение будет в течение суток»: CAS завершил слушания по искам российских атлетов

Завершились слушания Спортивного арбитражного суда (CAS), который на выездной панели рассматривает апелляции российских атлетов и тренеров на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Игры в южнокорейский Пхёнчхан.
В общей сложности 45 атлетов и 2 тренера подали персональные иски к МОК. Они рассчитывают опротестовать решение Международного олимпийского комитета по поводу отсутствия приглашений наших спортсменов на Олимпиаду Игры в Корее, хотя все права у них на это есть.
Филипп Берч, адвокат российских спортсменов: «Сегодня были заслушаны дела групп из 32 и 15 спортсменов. Мы представили свои аргументы, которые доказывают чистоту данных спортсменов. В ближайшие 24 часа мы получим решения. Надеемся, что они будут положительными».
Сергей Пархоменко, генеральный секретарь Федерации бобслея России: «Ну, конечно, все это тяжело. Это всегда непросто. Тем более они спортсмены, не политики, а в последнее время им приходится заниматься теми вещами, которые они никогда в жизни не делали. Надеемся это скоро как можно быстрее закончится для нас».
Первыми обращения подали 32 спортсмена, чьи фамилии не были упомянуты ни в одном из докладов антидопинговых комиссий, другие 15 атлетов уже доказали в суде право участвовать в Олимпиаде, но также не получили приглашения от МОК. Как накануне заявил генсек Спортивного арбитражного суда, удовлетворение апелляций гарантирует нашим спортсменам участие в Играх, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9–25 февраля.
Филипп Берч, адвокат российских спортсменов: «Сегодня были заслушаны дела групп из 32 и 15 спортсменов. Мы представили свои аргументы, которые доказывают чистоту данных спортсменов. В ближайшие 24 часа мы получим решения. Надеемся, что они будут положительными».
Сергей Пархоменко, генеральный секретарь Федерации бобслея России: «Ну, конечно, все это тяжело. Это всегда непросто. Тем более они спортсмены, не политики, а в последнее время им приходится заниматься теми вещами, которые они никогда в жизни не делали. Надеемся это скоро как можно быстрее закончится для нас».
Первыми обращения подали 32 спортсмена, чьи фамилии не были упомянуты ни в одном из докладов антидопинговых комиссий, другие 15 атлетов уже доказали в суде право участвовать в Олимпиаде, но также не получили приглашения от МОК. Как накануне заявил генсек Спортивного арбитражного суда, удовлетворение апелляций гарантирует нашим спортсменам участие в Играх, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9–25 февраля.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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