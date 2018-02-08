СМИ: Трамп хочет дать показания по «делу РФ» вопреки советам юристов

Президент США Дональд Трамп планирует дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, расследующему дело о приписываемом России вмешательстве в американские выборы.
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, американский лидер уверен, что беседа со спецпрокурором ничем ему не грозит, так как никакого сговора с Кремлем не было. При этом Трамп рассчитывает, что ответить на самые каверзные вопросы под присягой ему поможет опыт, полученный в ходе многочисленных судебных тяжб, связанных с его предпринимательской деятельностью.
Источник: «Он считает, что справится. Но он не осознает, насколько высоки ставки».
От напомнил, что во время допроса «нельзя просто так взять и уйти». Согласившись на дачу показаний, Трамп уже не сможет прервать опрос по собственному усмотрению.
Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
Источник: «Он считает, что справится. Но он не осознает, насколько высоки ставки».
От напомнил, что во время допроса «нельзя просто так взять и уйти». Согласившись на дачу показаний, Трамп уже не сможет прервать опрос по собственному усмотрению.
Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
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