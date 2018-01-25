Трамп готов дать показания по «делу РФ» после консультации с юристами

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов дать показанию спецпрокурору по расследованию «вмешательства РФ в выборы» Роберту Мюллеру, но намерен сначала проконсультироваться со своими адвокатами.
О готовности дать показания Трамп заявил журналистам президентского пула на импровизированной пресс-конференции в Белом доме, передает РИА Новости.
Дональд Трамп: «Я готов к этому. Я бы хотел сделать это как можно скорее».
Телеканал CNN дал в эфире аудиозапись беседы СМИ с президентом. Трамп отметил, что прежде должен обсудить это с адвокатами и вновь заявил о том, что никакого сговора не было. Отвечая на вопрос, когда это может произойти, Трамп заявил, что не знает, но предположил, что «в течение двух-трех недель». Он также подчеркнул, что готов давать показания под присягой.
В последние дни американские СМИ активно спекулируют на тему того, что спецпрокурор может в ближайшее время допросить президента США по делу о «российском вмешательстве в выборы» и возможном сговоре Трампа с Москвой. Трамп отрицает подобные обвинения. До настоящего времени президент США не отрицал, что будет давать показания, но выражал сомнения в том, что он вообще будет вызван для дачи показаний спецпрокурору.
Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
Дональд Трамп: «Я готов к этому. Я бы хотел сделать это как можно скорее».
Телеканал CNN дал в эфире аудиозапись беседы СМИ с президентом. Трамп отметил, что прежде должен обсудить это с адвокатами и вновь заявил о том, что никакого сговора не было. Отвечая на вопрос, когда это может произойти, Трамп заявил, что не знает, но предположил, что «в течение двух-трех недель». Он также подчеркнул, что готов давать показания под присягой.
В последние дни американские СМИ активно спекулируют на тему того, что спецпрокурор может в ближайшее время допросить президента США по делу о «российском вмешательстве в выборы» и возможном сговоре Трампа с Москвой. Трамп отрицает подобные обвинения. До настоящего времени президент США не отрицал, что будет давать показания, но выражал сомнения в том, что он вообще будет вызван для дачи показаний спецпрокурору.
Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
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