«У Tesla плохи дела»: «Роскосмос» прокомментировал запуск Falcon Heavy

Запуск ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla — хороший рекламный ход. Об этом заявил официальный представитель госкорпорации «Роскосмос» Игорь Буренков.
Как заявил Буренков в эфире «Эха Москвы», частные компании заинтересованы в привлечении инвестиций, поэтому проводят разные промоакции.
Игорь Буренков: «Этот запуск, он же сопровождался не пустой какой-то болванкой или какой-то там нагрузкой, которую не жалко было бы потерять в случае неудачи, а он конкретным совершенно автомобилем сопровождался».
По его мнению, запуск Falcon Heavy с автомобилем на борту является рекламной акцией, призванной «поправить дела» в автомобильной компании Tesla.
Игорь Буренков: «Дела-то плохи у Tesla, это все знают. Это очень хороший трюк, это замечательно».
Ранее на мысе Канаверал состоялся успешный запуск самой мощной ракеты-носителя в мире — Falcon Heavy компании SpaceX. В качестве полезной нагрузки ракеты использовали автомобиль Tesla вишневого цвета из личной коллекции Илона Маска.
Игорь Буренков: «Этот запуск, он же сопровождался не пустой какой-то болванкой или какой-то там нагрузкой, которую не жалко было бы потерять в случае неудачи, а он конкретным совершенно автомобилем сопровождался».
По его мнению, запуск Falcon Heavy с автомобилем на борту является рекламной акцией, призванной «поправить дела» в автомобильной компании Tesla.
Игорь Буренков: «Дела-то плохи у Tesla, это все знают. Это очень хороший трюк, это замечательно».
Ранее на мысе Канаверал состоялся успешный запуск самой мощной ракеты-носителя в мире — Falcon Heavy компании SpaceX. В качестве полезной нагрузки ракеты использовали автомобиль Tesla вишневого цвета из личной коллекции Илона Маска.
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