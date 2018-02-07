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8 февраля, 14:00
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    «У Tesla плохи дела»: «Роскосмос» прокомментировал запуск Falcon Heavy

    12 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов
    «У Tesla плохи дела»: «Роскосмос» прокомментировал запуск Falcon Heavy

    «У Tesla плохи дела»: «Роскосмос» прокомментировал запуск Falcon Heavy

    «У Tesla плохи дела»: «Роскосмос» прокомментировал запуск Falcon Heavy
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов

    • Запуск ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla — хороший рекламный ход. Об этом заявил официальный представитель госкорпорации «Роскосмос» Игорь Буренков.

    Как заявил Буренков в эфире «Эха Москвы», частные компании заинтересованы в привлечении инвестиций, поэтому проводят разные промоакции.

    Игорь Буренков: «Этот запуск, он же сопровождался не пустой какой-то болванкой или какой-то там нагрузкой, которую не жалко было бы потерять в случае неудачи, а он конкретным совершенно автомобилем сопровождался».

    По его мнению, запуск Falcon Heavy с автомобилем на борту является рекламной акцией, призванной «поправить дела» в автомобильной компании Tesla.

    Игорь Буренков: «Дела-то плохи у Tesla, это все знают. Это очень хороший трюк, это замечательно».

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