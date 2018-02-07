Путин отчитался о доходах за шесть лет

Президент РФ Владимир Путин в период с 2011 года по
2016-й получил доход в размере 38,5 миллиона рублей. Об этом говорится в декларации, опубликованной Центризбиркомом.
Согласно декларации, основные источники доходов Путина — зарплата, военная пенсия и проценты от вкладов в банках. У главы государства имеется 13 счетов, на которых в общей сложности хранится 13 миллионов 824 тысячи 389,84 рубля. Также Путин располагает 230 акциями банка «Санкт-Петербург».
Путин владеет квартирой площадью в 77 квадратных метров в Санкт-Петербурге и гаражом на 18 квадратных метров там же, в Северной столице. Кроме этого, у него в бессрочном пользовании есть квартира в Москве площадью 153,7 кв. м.
У президента есть два автомобиля ГАЗ-М21 — 1960 и 1965 года выпуска, а также «Нива» 2009 года выпуска и прицеп «Скиф».
Выборы президента РФ состоятся 18 марта этого года. Владимир Путин примет в них участие в качестве самовыдвиженца. Накануне Центризбирком официально зарегистрировал его кандидатом в президенты.
Путин владеет квартирой площадью в 77 квадратных метров в Санкт-Петербурге и гаражом на 18 квадратных метров там же, в Северной столице. Кроме этого, у него в бессрочном пользовании есть квартира в Москве площадью 153,7 кв. м.
У президента есть два автомобиля ГАЗ-М21 — 1960 и 1965 года выпуска, а также «Нива» 2009 года выпуска и прицеп «Скиф».
Выборы президента РФ состоятся 18 марта этого года. Владимир Путин примет в них участие в качестве самовыдвиженца. Накануне Центризбирком официально зарегистрировал его кандидатом в президенты.
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