Песков прокомментировал информацию о возможном голосовании Путина в Севастополе

Законодательство позволяет Владимиру Путину, как и любому гражданину РФ, проголосовать на выборах в марте 2018 года в любом регионе России. Об этом заявил
пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков: «Владимир Путин может проголосовать на выборах в Севастополе, может проголосовать в Красноярске, может — в Москве, может в любом населенном пункте РФ. Избирательное законодательство это позволяет».
По словам Пескова, ему неизвестно о том, что президент принял решение проголосовать в Севастополе.
Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщила, что Владимир Путин 18 марта может проголосовать на одном из избирательных участков Севастополя. Такую возможность допускают прошлогодние поправки в предвыборное законодательство, согласно которым голосовать можно по месту фактического пребывания, а не регистрации.
Владимир Путин примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Накануне Центризбирком официально зарегистрировал его кандидатом в президенты. На предыдущих выборах Путин голосовал на избирательном участке, расположенном в здании РАН на Ленинском проспекте в Москве.
По словам Пескова, ему неизвестно о том, что президент принял решение проголосовать в Севастополе.
Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщила, что Владимир Путин 18 марта может проголосовать на одном из избирательных участков Севастополя. Такую возможность допускают прошлогодние поправки в предвыборное законодательство, согласно которым голосовать можно по месту фактического пребывания, а не регистрации.
Владимир Путин примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Накануне Центризбирком официально зарегистрировал его кандидатом в президенты. На предыдущих выборах Путин голосовал на избирательном участке, расположенном в здании РАН на Ленинском проспекте в Москве.
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