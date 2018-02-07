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    Во Владивостоке почтили память героически погибшего в Сирии летчика. авиация, Владивосток, войны и вооруженные конфликты, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВо Владивостоке почтили память героически погибшего в Сирии летчика

    Во Владивостоке почтили память героически погибшего в Сирии летчика

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    Во Владивостоке почтили память героически погибшего в Сирии летчика

    Во Владивостоке почтили память героически погибшего в Сирии летчика

    Во Владивостоке почтили память героически погибшего в Сирии летчика

      В центре Владивостока сегодня почтили память летчика Романа Филипова, который героически погиб в Сирии. На траурный митинг пришли кадеты Нахимовского морского училища, военные и местные жители.

      Участники акции возложили цветы к памятнику жертвам локальных конфликтов и почтили память пилота минутой молчания.

      Роман Филипов долгие годы служил в Приморье. Общественники уже предложили назвать одну из улиц Владивостока его именем.

      смотретьПогибшему в Сирии летчику присвоено звание Героя России
      Погибшему в Сирии летчику присвоено звание Героя России
      По данным Минобороны, церемония погребения майора Филипова состоится 8 февраля в Воронеже. Ее проведут со всеми воинскими почестями.

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