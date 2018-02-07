Во Владивостоке почтили память героически погибшего в Сирии летчика

В центре Владивостока сегодня почтили память летчика Романа Филипова, который героически погиб в Сирии. На траурный митинг пришли кадеты Нахимовского морского училища, военные и местные жители.
Участники акции возложили цветы к памятнику жертвам локальных конфликтов и почтили память пилота минутой молчания.
Роман Филипов долгие годы служил в Приморье. Общественники уже предложили назвать одну из улиц Владивостока его именем.
По данным Минобороны, церемония погребения майора Филипова состоится 8 февраля в Воронеже. Ее проведут со всеми воинскими почестями.
Роман Филипов долгие годы служил в Приморье. Общественники уже предложили назвать одну из улиц Владивостока его именем.
По данным Минобороны, церемония погребения майора Филипова состоится 8 февраля в Воронеже. Ее проведут со всеми воинскими почестями.
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