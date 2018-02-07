Ведомый сбитого в Сирии Су-25 рассказал, как прикрывал майора Филипова

Ведомый из пары
Су-25 прикрывал майора Романа Филипова, погибшего в бою с террористами после того, как его самолет был сбит в небе над Сирией. Он поддерживал командира огнем с воздуха до тех пор, пока оставалось горючее и боеприпасы.
По словам пилота, Филипов не поддался панике, когда понял, что подбит. Велел вызывать поисково-спасательный отряд и «уходить в облака», передает газета «Красная звезда». Однако приказа летчик ослушался.
Пилот Су-25: «Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля. В то же время продолжал передавать на КП координаты, вызывал поисково-спасательную службу. Место приземления командира я видел, но самого боя — нет, были сумерки. Уходить пришлось с аварийным остатком топлива, хватавшим только дотянуть до аэродрома».
Напомним, Роман Филипов совершал облет зоны деэскалации «Идлиб», когда его Су-25 был сбит из ПЗРК боевиками. Он до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел сообщить о случившемся командованию. После катапультирования Филипов приземлился в район, контролируемый боевиками, и вступил в неравный бой. Оказавшись в окружении, он подпустил боевиков ближе и подорвал себя гранатой.
Российской военной разведке при помощи турецкой стороны удалось вернуть тело Филипова на родину. Его похороны состоятся в Воронеже 8 февраля. Указом президента Роману Филипову присвоено звание Героя России.
Пилот Су-25: «Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля. В то же время продолжал передавать на КП координаты, вызывал поисково-спасательную службу. Место приземления командира я видел, но самого боя — нет, были сумерки. Уходить пришлось с аварийным остатком топлива, хватавшим только дотянуть до аэродрома».
Напомним, Роман Филипов совершал облет зоны деэскалации «Идлиб», когда его Су-25 был сбит из ПЗРК боевиками. Он до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел сообщить о случившемся командованию. После катапультирования Филипов приземлился в район, контролируемый боевиками, и вступил в неравный бой. Оказавшись в окружении, он подпустил боевиков ближе и подорвал себя гранатой.
Российской военной разведке при помощи турецкой стороны удалось вернуть тело Филипова на родину. Его похороны состоятся в Воронеже 8 февраля. Указом президента Роману Филипову присвоено звание Героя России.
Комментарии