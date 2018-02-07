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    Российские дипломаты в США встретились с обвиняемым в хакерстве Левашовым

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    Российские дипломаты в США встретились с обвиняемым в хакерстве Левашовым

    Российские дипломаты в США встретились с обвиняемым в хакерстве Левашовым

    Сотрудники Генерального консульства РФ в Нью-Йорке встретились с экстрадированным из Испании Петром Левашовым. Дипломаты заявили руководству тюрьмы, где находится россиянин, о необходимости улучшить условия его содержания.

    В заявлении указано, что Левашов, в частности, «жаловался на условия его содержания в тюрьме: отсутствие света и часов в камере, элементарных средств личной гигиены. В камере нет подушки, а толщина матраса составляет 1 см, что вкупе с повышенным уровнем шума не позволяет обеспечить условия для отдыха.

    Кроме того, дипломаты отметили, что у россиянина „нет возможности совершать прогулки на улице и в стенах исправительного учреждения“». Также Левашову до сих пор не выдали лекарства для купирования симптомов простуды, которые ему прописал врач.

    Сотрудники российского Генконсульства подчеркнули, что на встрече с руководством тюрьмы в Бриджпорте, штат Коннектикут, «обратили внимание на безотлагательную необходимость улучшения условий его содержания и соблюдения его законных прав».

    Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке: «Держим ситуацию на контроле, находимся в контакте с правоохранительными органами и Госдепартаментом».

    Напомним, 36-летнего жителя Санкт-Петербурга Петра Левашова задержали в апреле по запросу американских властей во время отдыха с семьей в Барселоне. Экстрадиции программиста добивалась и Россия, но запрос от США поступил раньше. Американцы обвиняют Левашова в причастности к созданию сети из десятков тысяч зараженных вирусом компьютеров для незаконного сбора данных и установки программ-вымогателей.

    Левашов уже выступил в американском суде, где заявил о своей невиновности.

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