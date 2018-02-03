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    Экстрадированный из Испании программист Левашов выступил в американском суде

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    Экстрадированный из Испании программист Левашов выступил в американском суде

    Экстрадированный из Испании программист Левашов выступил в американском суде

    Россиянин Пётр Левашов, которого власти США обвиняют в компьютерном мошенничестве, заявил о своей невиновности.

    О выступлении Левашова в суде штата Коннектикут рассказал его адвокат Игорь Литвак. По словам юриста, как минимум до понедельника россиянина будут держать в тюрьме города Бриджпорт.

    Также адвокат рассказал, что россиян находится «не в самом лучшем состоянии» — он очень устал после перелета из Испании в США, где никогда раньше не был.

    Теперь прокуратура должна предъявить все улики, которые будут использованы против Левашова в суде. Адвокат предположил, что суд присяжных по делу россиянина может начаться позже в этом году, передает ТАСС.

    Ранее сегодня стало известно, что Петра Левашова, которого задержали 7 апреля в Барселоне, экстрадировали в США. Как объяснили в Испании, программиста решили выдать именно США, а не России, так как запрос об экстрадиции из Соединенных Штатов поступил раньше и там его обвиняют в более серьезных преступлениях.

    Между тем в посольстве РФ в США заявили, что готовы оказать Левашову всю необходимую помощь, и потребовали от Вашингтона отказаться от практики захвата российских граждан по всему миру.

    Напомним, американцы обвиняют Левашова в причастности к созданию сети из десятков тысяч зараженных вирусом компьютеров для незаконного сбора данных и установки программ-вымогателей.

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