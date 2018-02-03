Обвиненного в хакерстве россиянина Левашова экстрадировали в США из Испании

Испанские власти выдали США российского программиста Петра Левашова, которого американские правоохранители подозревают в хакерстве.
Как заявили в Минюсте США, россиянин уже сегодня предстанет перед судом штата Коннектикут.
Программиста обвинили в создании сети из десятков тысяч зараженных вирусом компьютеров для незаконного сбора данных, установки программ-вымогателей и распространения спама. Ему предъявили обвинения суды сразу нескольких штатов — Аляски, Мичигана, Коннектикута, а также округа Колумбия.
36-летний житель Санкт-Петербурга Пётр Левашов был задержан по запросу американской стороны в апреле в Барселоне, где находился на отдыхе с семьей. Ранее россиянин просил испанские власти не выдавать его США, так как там ему могут грозить пытки. При этом адвокат Левашова сообщала, что экстрадиции программиста добивалась и Россия.
Между тем в Минюсте Испании объяснили, что власти приняли решение выдать Левашова США, а не России, так как запрос об экстрадиции из Соединенных Штатов поступил раньше и там его обвиняют в более серьезных преступлениях, передает РИА Новости.
Программиста обвинили в создании сети из десятков тысяч зараженных вирусом компьютеров для незаконного сбора данных, установки программ-вымогателей и распространения спама. Ему предъявили обвинения суды сразу нескольких штатов — Аляски, Мичигана, Коннектикута, а также округа Колумбия.
36-летний житель Санкт-Петербурга Пётр Левашов был задержан по запросу американской стороны в апреле в Барселоне, где находился на отдыхе с семьей. Ранее россиянин просил испанские власти не выдавать его США, так как там ему могут грозить пытки. При этом адвокат Левашова сообщала, что экстрадиции программиста добивалась и Россия.
Между тем в Минюсте Испании объяснили, что власти приняли решение выдать Левашова США, а не России, так как запрос об экстрадиции из Соединенных Штатов поступил раньше и там его обвиняют в более серьезных преступлениях, передает РИА Новости.
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