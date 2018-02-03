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    Посольство РФ готово помочь экстрадированному из Испании в США Левашову

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    • Фото: twitter.com
    Посольство РФ готово помочь экстрадированному из Испании в США Левашову

    Посольство РФ готово помочь экстрадированному из Испании в США Левашову

    Посольство РФ готово помочь экстрадированному из Испании в США Левашову
  • Фото: twitter.com

    • Российские дипломаты добиваются от США точной информации о местонахождении россиянина Петра Левашова, которого экстрадировали из Испании.

    Как подчеркнули в посольстве РФ в Вашингтоне, официального извещения об экстрадиции Левашова еще не поступало. Также дипломаты подчеркнули, что готовы помочь Левашову добиться соблюдения его законных прав и интересов, а также скорейшего возвращения на родину.

    Кроме того, в посольстве напомнили, что на днях МИД вновь предупредил россиян, выезжающих за границу, об угрозе подвергнуться задержанию или аресту, и потребовали от США отказаться захватов граждан РФ по всему миру, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее сегодня в Минюсте США сообщили, что программиста Петра Левашова экстрадировали из Испании. При этом отмечалось, что россиянин, которого обвиняют в создании сети из десятков тысяч зараженных вирусом компьютеров для незаконного сбора данных, сегодня предстанет перед судом штата Коннектикут.

    36-летний житель Петербурга Пётр Левашов был задержан в апреле по запросу американских властей во время отдыха с семьей в Барселоне. Экстрадиции программиста добивалась и Россия, однако власти Испании решили выдать Левашова именно США, так как запрос об экстрадиции из Соединенных Штатов поступил раньше и там его обвиняют в более серьезных преступлениях.

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