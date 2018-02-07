Польские волонтеры борются за сохранение памятников советским воинам

В Польше собираются в ближайшее время снести несколько десятков памятников героям войны. Об этих планах властей сегодня рассказал глава польского
военно-патриотического общества Ежи Тыц. Возникает парадокс: с одной стороны, власти Польши признали уголовниками бандеровцев, то есть пособников нацизма. А с другой — сносят монументы тем, кто с нацистами воевал.
Особенно странно политика польских властей выглядит из-за того, что советские монументы с любовью и уважением восстанавливали простые граждане. И это уже война не с памятниками, а со своим народом.
Ежи Тыц, глава польского военно-патриотического общества: «„Это настоящий парадокс. Мы не понимаем, что у нас в стране происходит, и что выдумывают наши власти. Я думаю, что их ненависть к русским даже сильнее, чем к бандеровцам. Был принят закон о запрете бандеровской пропаганды, чему я очень рад, ведь мы давно ждали такого. Но! Снос памятников — это такое явление, с которым мы согласиться не можем. И мы противодействуем, чтобы остановить процесс по сносу памятников тем солдатам, которые воевали и против бандеровцев, и против фашистов. И благодаря которым у нас сейчас свободная страна“.
Он также отметил, что в Польше уже уничтожено больше половины памятников советским солдатам. И этот процесс вряд ли удастся полностью остановить.
Ежи Тыц: В 2007 году был создан список всех мест памяти, всех табличек, всей техники и памятников, посвященных советским воинам-освободителям. Их было почти 600, а осталось около 200. Остальные убрали по решению местных властей и вообще без разрешения. Думаю, что почти все они будут снесены, несмотря на протесты польского населения»
По словам Тыца, местные власти без особого рвения отнеслись к исполнению закона о декоммунизации, и памятники сносить не торопились. Поэтому правительство приняло поправку, которая обязывает их убрать монументы до 31 марта.
Ежи Тыц: «Будут убирать памятники или нет, я не знаю. Если не будут, то после 31 марта этим делом заниматься будет уже наше правительство — руками воевод и на деньги государства будут убирать памятники. Но все им уничтожить не удастся. Я вижу, что все сильнее растет сопротивление и у обычных людей, и у местных властей. Посмотрим, что будет в будущем».
Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польской нации в причастности к Холокосту. В Раде закон называют «радикальным антиукраинским шагом» и «настоящим ударом в спину»
Ежи Тыц, глава польского военно-патриотического общества: «„Это настоящий парадокс. Мы не понимаем, что у нас в стране происходит, и что выдумывают наши власти. Я думаю, что их ненависть к русским даже сильнее, чем к бандеровцам. Был принят закон о запрете бандеровской пропаганды, чему я очень рад, ведь мы давно ждали такого. Но! Снос памятников — это такое явление, с которым мы согласиться не можем. И мы противодействуем, чтобы остановить процесс по сносу памятников тем солдатам, которые воевали и против бандеровцев, и против фашистов. И благодаря которым у нас сейчас свободная страна“.
Он также отметил, что в Польше уже уничтожено больше половины памятников советским солдатам. И этот процесс вряд ли удастся полностью остановить.
Ежи Тыц: В 2007 году был создан список всех мест памяти, всех табличек, всей техники и памятников, посвященных советским воинам-освободителям. Их было почти 600, а осталось около 200. Остальные убрали по решению местных властей и вообще без разрешения. Думаю, что почти все они будут снесены, несмотря на протесты польского населения»
По словам Тыца, местные власти без особого рвения отнеслись к исполнению закона о декоммунизации, и памятники сносить не торопились. Поэтому правительство приняло поправку, которая обязывает их убрать монументы до 31 марта.
Ежи Тыц: «Будут убирать памятники или нет, я не знаю. Если не будут, то после 31 марта этим делом заниматься будет уже наше правительство — руками воевод и на деньги государства будут убирать памятники. Но все им уничтожить не удастся. Я вижу, что все сильнее растет сопротивление и у обычных людей, и у местных властей. Посмотрим, что будет в будущем».
Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польской нации в причастности к Холокосту. В Раде закон называют «радикальным антиукраинским шагом» и «настоящим ударом в спину»
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