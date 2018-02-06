Президент Польши подписал «антибандеровский» закон

Президент Польши Анджей Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польской нации в причастности к Холокосту. Об этом сообщил секретарь главы государства Кшиштоф Лапиньский.
Ранее Дуда рассказал о намерении подписать этот закон и после направить его на рассмотрение в Конституционный суд. Цель президента — выяснить, не ограничивают ли положения закона свободу слова, о чем заявили США и Израиль.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Соединенные Штаты разочарованы тем, что президент Польши подписал закон, который вводит уголовное наказание за приписывание преступлений нацистов польскому государству. Применение этого закона негативно скажется на свободе слова и научных исследованиях».
В Раде закон называют «радикальным антиукраинским шагом» и «настоящим ударом в спину», а также требуют отозвать из Польши украинского посла. А бывший министр обороны Украины генерал Александр Кузьмук пригрозил, что украинские гастарбайтеры, работающие в Польше, могут «схватиться за колы» в том случае, если начнут сводиться исторические счеты.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Соединенные Штаты разочарованы тем, что президент Польши подписал закон, который вводит уголовное наказание за приписывание преступлений нацистов польскому государству. Применение этого закона негативно скажется на свободе слова и научных исследованиях».
В Раде закон называют «радикальным антиукраинским шагом» и «настоящим ударом в спину», а также требуют отозвать из Польши украинского посла. А бывший министр обороны Украины генерал Александр Кузьмук пригрозил, что украинские гастарбайтеры, работающие в Польше, могут «схватиться за колы» в том случае, если начнут сводиться исторические счеты.
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